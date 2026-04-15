    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    IPO

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Electrovac will Ende April an die Börse - Preisspanne steht fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienangebot 7,80 bis 10,20 Euro pro Aktie
    • Platzierung bis zu 4,76 Millionen Aktien geplant
    • Erlös zur Beschleunigung internationaler Kapazitäten
    IPO - Electrovac will Ende April an die Börse - Preisspanne steht fest
    Foto: Siarhei - 356130783

    SALZWEG (dpa-AFX) - Beim geplanten Börsengang der Electrovac AG sollen die Aktien zu einem Preis von 7,80 bis 10,20 Euro angeboten werden. Das teilte der Spezialist für hermetische Verpackungen am Mittwoch in Salzweg mit. Das Unternehmen strebt dabei in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, der erste Handelstag soll voraussichtlich der 30. April werden.

    Insgesamt sollen dazu in der Zeit vom 17. April bis voraussichtlich 27. April bis zu 4,76 Millionen Aktien platziert werden, die aus einer Kapitalerhöhung sowie aus dem Bestand der Altaktionärin Electrovac Holding AG stammen. Mit dem eingenommenen Kapital aus dem Börsengang will das Unternehmen den Ausbau seiner internationalen Produktionskapazitäten beschleunigen. Basierend auf der Mitte der Preisspanne läge der Nettoemissionserlös aus neu ausgegebenen Aktien bei rund EUR 30 Millionen Euro, hieß es.

    Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg stellt eigenen Angaben zufolge als Spezialist für hermetische Gehäuse moderne Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik her. Das Unternehmen beschäftigt rund 550 Menschen an derzeit vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand. Das Unternehmen beliefert rund 250 Kunden, unter anderem auch aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie./tav/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    IPO Electrovac will Ende April an die Börse - Preisspanne steht fest Beim geplanten Börsengang der Electrovac AG sollen die Aktien zu einem Preis von 7,80 bis 10,20 Euro angeboten werden. Das teilte der Spezialist für hermetische Verpackungen am Mittwoch in Salzweg mit. Das Unternehmen strebt dabei in den regulierten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     