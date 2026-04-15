SMA Solar gefragt - Bericht über China-Exportbeschränkung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 177,4 auf Tradegate (15. April 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +15,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,29 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -46,41 %/+9,09 % bedeutet.