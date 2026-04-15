AKTIEN IM FOKUS
SMA Solar gefragt - Bericht über China-Exportbeschränkung
- Medienbericht: China erwägt Exportbeschränkungen
- SMA Solar in Frankfurt plus 5,6 Prozent zum Hoch
- China befürchtet Abfluss von Ausrüstung und Knowhow
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Medienbericht über erwogene Exportbeschränkungen durch China kommt am Mittwoch bei Solarwerten aus Europa und den USA gut an. In Frankfurt legten die Titel des Wechselrichterherstellers SMA Solar nach zunächst noch schwächerem Start um 5,6 Prozent zu auf ein erneutes Hoch seit Ende Mai. In New York steuern die Aktien von First Solar vorbörslich auf ein Plus von vier Prozent zu.
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Kreise, China denke darüber nach, die Ausfuhr von Solar-Technologien zu beschränken und so seine Vormachtstellung in diesem Bereich zu sichern. Wie es in dem Artikel heißt, soll sich dieser Gedanke vor allem auf Ausrüstungen zur Solarproduktion beziehen und gegen die USA richten. In China wächst demnach die Sorge, dass US-Unternehmer wie Elon Musk derzeitige Überkapazitäten im Reich der Mitte ausnutzen könnten, um günstig an Ausrüstung und Fachwissen zu gelangen./tih/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 177,4 auf Tradegate (15. April 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +15,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,29 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -46,41 %/+9,09 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
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Lieben Dank für die Info! Wenn jetzt noch die Politik die richtigen Weichen stellt, dann geht es weiter. Ich habe heute nochmal nachgelegt und die Shorties sind dann erstmal in Zugzwang und dadurch wird der Kurs wohl weiter hoch gehen…
Das ist Phantasie. Die Realität bzw. der Geschäftsbericht ist schlicht desaströs.