Bilfinger Aktie heute im Minus - 15.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Bilfinger Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,49 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,91 %, geht es heute bei der Bilfinger Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Bilfinger, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,76 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um +5,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,60 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bilfinger +4,65 % gewonnen.

Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,83 % 1 Monat +12,60 % 3 Monate -3,76 % 1 Jahr +72,04 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Stand: 15.04.2026, 14:54 Uhr

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,12 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %.

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Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.