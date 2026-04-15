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    The FUTR Corporation - Aktie bricht ein -10,16 % - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die The FUTR Corporation Aktie, bisher, um -10,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The FUTR Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - The FUTR Corporation - Aktie bricht ein -10,16 % - 15.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    The FUTR Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Die The FUTR Corporation Aktie ist bisher um -10,16 % auf 0,1370 gefallen. Das sind -0,0155  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der The FUTR Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 0,1370, mit einem Minus von -10,16 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die The FUTR Corporation Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -20,81 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The FUTR Corporation Aktie damit um +17,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Im Jahr 2026 gab es für The FUTR Corporation bisher ein Minus von -25,63 %.

    The FUTR Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,20 %
    1 Monat +8,52 %
    3 Monate -20,81 %
    1 Jahr -25,63 %
    Stand: 15.04.2026, 14:54 Uhr

    Informationen zur The FUTR Corporation Aktie

    Es gibt 124 Mio. The FUTR Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,05 Mio. € wert.

    The FUTR Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The FUTR Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The FUTR Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The FUTR Corporation

    -5,25 %
    +17,20 %
    +8,52 %
    -20,81 %
    -19,72 %
    ISIN:CA3609521057WKN:A4165Y





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    Markt Bote
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