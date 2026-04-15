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    Lynas Rare Earths Aktie weiter im Abwärtstrend - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lynas Rare Earths Aktie bisher Verluste von -3,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.

    Besonders beachtet! - Lynas Rare Earths Aktie weiter im Abwärtstrend - 15.04.2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Lynas Rare Earths ist ein australischer Produzent seltener Erden mit Mine in Mt Weld und Aufbereitung in Malaysia. Hauptprodukte: NdPr, La, Ce für Magnete, Elektronik, Auto- und Energietechnik. Marktstellung: größter westlicher Anbieter außerhalb Chinas, strategisch wichtig für Lieferketten. Wichtige Konkurrenten: China Northern Rare Earth, MP Materials. USP: eigene Mine, integrierte Wertschöpfung, geopolitisch bevorzugter Lieferant.

    Lynas Rare Earths Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Lynas Rare Earths Aktie. Sie fällt um -3,98 % auf 12,542. Der Kursrückgang der Lynas Rare Earths Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,98 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +42,99 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -2,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lynas Rare Earths um +78,03 % gewonnen.

    Lynas Rare Earths Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,15 %
    1 Monat -1,56 %
    3 Monate +42,99 %
    1 Jahr +181,01 %
    Stand: 15.04.2026, 14:55 Uhr

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,62 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lynas Rare Earths

    -3,51 %
    -2,15 %
    -1,56 %
    +42,99 %
    +181,01 %
    +206,83 %
    +215,05 %
    +2.209,87 %
    +384,77 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899



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