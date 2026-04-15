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China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie heute im Minus (49,40元) - 15.04.2026
Am 15.04.2026 ist die China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie, bisher, um -2,26 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie.
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026
Die China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie ist bisher um -2,26 % auf 49,40元 gefallen. Das sind -1,14 元 weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,26 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,84 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,76 %. Im Jahr 2026 gab es für China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) bisher ein Plus von +7,11 %.
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,78 %
|1 Monat
|-2,76 %
|3 Monate
|-0,84 %
|1 Jahr
|+102,38 %
Informationen zur China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie
Es gibt 4 Mrd. China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,22 Mrd. € wert.
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Ob die China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.