China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie heute im Minus (49,40元) - 15.04.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,84 % hinnehmen.

Die China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie ist bisher um -2,26 % auf 49,40元 gefallen. Das sind -1,14 元 weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,26 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,76 %. Im Jahr 2026 gab es für China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) bisher ein Plus von +7,11 %.

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,78 % 1 Monat -2,76 % 3 Monate -0,84 % 1 Jahr +102,38 %

Informationen zur China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie

Stand: 15.04.2026, 14:55 Uhr

Es gibt 4 Mrd. China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,22 Mrd. € wert.

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Ob die China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.