    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    Besonders beachtet!

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nike (B) Aktie heute im Plus - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um +2,51 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nike (B) Aktie heute im Plus - 15.04.2026
    Foto: wu yi - unsplash

    Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

    Nike (B) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von +2,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nike (B) Aktie. Nach einem Plus von +2,73 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,41. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nike Inc!
    Short
    48,29€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    41,89€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 12,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nike (B) in den letzten drei Monaten Verluste von -31,97 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nike (B) um -30,62 % verloren.

    Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,53 %
    1 Monat -20,02 %
    3 Monate -31,97 %
    1 Jahr -21,98 %
    Stand: 15.04.2026, 14:56 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Nike-Aktie (von >150€ auf teils ~35–40€), dass das Unternehmen weiter profitabel ist und Dividende zahlt, sowie um Kaufchancen: technische Analysen sehen fallenden Keil, Fibonacci-Unterstützung bei ~34–38$ (Limit teils bei 30€), RSI/MACD überverkauft; zugleich wird weiteres Abwärtsrisiko (bis ~24$), Insiderkauf und Markenkraft als fundamentale Stütze diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nike (B) eingestellt.

    Zur Nike (B) Diskussion

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,10 Mrd. € wert.

    dailyAktien: Microsoft – Spielraum nach oben


    DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nike (B)

    PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,19 %. VF notiert im Minus, mit -0,63 %. adidas legt um +0,51 % zu

    Nike (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    +2,84 %
    +3,53 %
    -20,02 %
    -31,97 %
    -21,98 %
    -66,91 %
    -65,43 %
    -27,94 %
    +560,64 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Nike (B) Aktie heute im Plus - 15.04.2026 Am 15.04.2026 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um +2,51 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     