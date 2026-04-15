Nike (B) Aktie heute im Plus - 15.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von +2,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nike (B) Aktie. Nach einem Plus von +2,73 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,41€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nike (B) in den letzten drei Monaten Verluste von -31,97 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nike (B) um -30,62 % verloren.

Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,53 % 1 Monat -20,02 % 3 Monate -31,97 % 1 Jahr -21,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

Stand: 15.04.2026, 14:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Nike-Aktie (von >150€ auf teils ~35–40€), dass das Unternehmen weiter profitabel ist und Dividende zahlt, sowie um Kaufchancen: technische Analysen sehen fallenden Keil, Fibonacci-Unterstützung bei ~34–38$ (Limit teils bei 30€), RSI/MACD überverkauft; zugleich wird weiteres Abwärtsrisiko (bis ~24$), Insiderkauf und Markenkraft als fundamentale Stütze diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nike (B) eingestellt.

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,10 Mrd. € wert.

DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Nike (B)

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,19 %. VF notiert im Minus, mit -0,63 %. adidas legt um +0,51 % zu

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Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.