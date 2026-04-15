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    Besonders beachtet!

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    SAFRAN Aktie fällt auf 310,00€ - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die SAFRAN Aktie, bisher, um -2,36 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAFRAN Aktie.

    Besonders beachtet! - SAFRAN Aktie fällt auf 310,00€ - 15.04.2026
    Foto: Alex Marc - Safran

    Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

    SAFRAN Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.04.2026

    Die SAFRAN Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,36 % auf 310,00. Damit verliert die Aktie -7,50  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute bei der SAFRAN Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SAFRAN Aktionäre einen Verlust von -1,96 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAFRAN Aktie damit um +6,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,51 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAFRAN +6,29 % gewonnen.

    SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,44 %
    1 Monat +3,51 %
    3 Monate -1,96 %
    1 Jahr +49,95 %
    Stand: 15.04.2026, 14:56 Uhr

    Informationen zur SAFRAN Aktie

    Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,69 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 15.04. - TecDAX stark +1,12 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 15.04. - TecDAX stark +0,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -1,33 %.

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    Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAFRAN

    -2,77 %
    +6,44 %
    +3,51 %
    -1,96 %
    +49,95 %
    +130,07 %
    +169,78 %
    +423,91 %
    -12,05 %
    ISIN:FR0000073272WKN:924781





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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