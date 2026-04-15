SAFRAN Aktie fällt auf 310,00€ - 15.04.2026

Die SAFRAN Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,36 % auf 310,00€. Damit verliert die Aktie -7,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute bei der SAFRAN Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SAFRAN Aktionäre einen Verlust von -1,96 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAFRAN Aktie damit um +6,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,51 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAFRAN +6,29 % gewonnen.

SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,44 % 1 Monat +3,51 % 3 Monate -1,96 % 1 Jahr +49,95 %

Informationen zur SAFRAN Aktie

Stand: 15.04.2026, 14:56 Uhr

Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,69 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -1,33 %.

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Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.