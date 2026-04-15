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    ASML Holding - Aktie zeigt Schwäche - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die ASML Holding Aktie, bisher, um -2,24 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding - Aktie zeigt Schwäche - 15.04.2026
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

    ASML Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die ASML Holding Aktie. Sie fällt um -2,24 % auf 1.257,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute bei der ASML Holding Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ASML Holding-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,19 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +11,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,31 %. Im Jahr 2026 gab es für ASML Holding bisher ein Plus von +34,20 %.

    ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,55 %
    1 Monat +10,31 %
    3 Monate +10,19 %
    1 Jahr +107,95 %
    Stand: 15.04.2026, 14:56 Uhr

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 488,45 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 15.04. - TecDAX stark +1,12 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    ASML und Nvidia – Die Motoren der KI-Revolution


    Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Monaten eine kleine Delle bekommen. Nach einer beeindruckenden Rally vieler KI-Aktien kam es zuletzt zu einer spürbaren Korrektur. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Hinter den Kursschwankungen läuft der KI-Boom unverändert weiter. Warum? Das erfahren Sie hier.

    UBS stuft ASML auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb …

    So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Canon notiert im Plus, mit +1,61 %. Tepco notiert im Minus, mit -3,69 %.

    ASML Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding

    -4,46 %
    +11,55 %
    +10,31 %
    +10,19 %
    +107,95 %
    +103,53 %
    +133,50 %
    +1.299,42 %
    +4.573,94 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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