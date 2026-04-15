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    freenet Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die freenet Aktie bisher Verluste von -1,81 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.

    Besonders beachtet! - freenet Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.04.2026
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

    freenet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die freenet Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,81 % im Minus. Die Talfahrt der freenet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 27,10, mit einem Minus von -1,81 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von freenet Verluste von -4,91 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in freenet eine negative Entwicklung von -6,84 % erlebt.

    freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,17 %
    1 Monat +1,03 %
    3 Monate -4,91 %
    1 Jahr -20,46 %
    Stand: 15.04.2026, 14:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Freenet: Kursentwicklung nach dem Ex-Tag, Widerstände um 35 € und ob die HV Impulse liefert. Fundamental diskutiert man Restrukturierungskosten 2026/27 und einen voraussichtlich negativen bis unterdurchschnittlichen FCF in diesem Zeitraum, mit Rückkehr zu Wachstum erst 2028. Zur Bewertung: Zielsenkungen (Berenberg) trotz Buy, plus Wachstumspotenzial durch Übernahme und Dividenden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

    Zur freenet Diskussion

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 15.04. - TecDAX stark +1,12 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    BARCLAYS stuft Freenet Namensaktien auf 'Equal Weight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mathieu Robilliard passte seine Prognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngsten Markttrends an. …

    Börsenstart Europa - 15.04. - TecDAX stark +0,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,94 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,46 %. Vodafone Group legt um +1,25 % zu

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    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    freenet

    -1,88 %
    -1,17 %
    +1,03 %
    -4,91 %
    -20,46 %
    +10,17 %
    +36,31 %
    +4,64 %
    +53,51 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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