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    Huntington Ingalls Industries Aktie heute im Minus (329,55€) - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die Huntington Ingalls Industries Aktie, bisher, um -2,34 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Huntington Ingalls Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Huntington Ingalls Industries Aktie heute im Minus (329,55€) - 15.04.2026
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Huntington Ingalls Industries ist der größte US-Militärschiffbauer, Kernlieferant der US Navy. Fokus auf Atomflugzeugträger, U‑Boote, Zerstörer, amphibische Schiffe sowie Wartung, Modernisierung und Defense‑Tech/IT (Mission Technologies). Starke Marktstellung durch hohe Eintrittsbarrieren, lange Verträge, sicherheitspolitische Relevanz. Wichtige Wettbewerber: General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems. USP: führende Rolle bei US‑Trägern und nuklearen U‑Booten.

    Huntington Ingalls Industries aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Die Huntington Ingalls Industries Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,34 % auf 329,55. Damit verliert die Aktie -7,90  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der Huntington Ingalls Industries Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Huntington Ingalls Industries insgesamt ein Minus von -7,26 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Huntington Ingalls Industries Aktie damit um -5,69 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Huntington Ingalls Industries einen Anstieg von +12,76 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

    Huntington Ingalls Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,69 %
    1 Monat -8,31 %
    3 Monate -7,26 %
    1 Jahr +70,72 %
    Stand: 15.04.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Huntington Ingalls Industries Aktie

    Es gibt 39 Mio. Huntington Ingalls Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,08 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,96 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,05 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,23 %.

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    Ob die Huntington Ingalls Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Huntington Ingalls Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Huntington Ingalls Industries

    -0,68 %
    -7,74 %
    -7,06 %
    -8,13 %
    +71,77 %
    +74,09 %
    +93,41 %
    +693,65 %
    ISIN:US4464131063WKN:A1JE8X



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