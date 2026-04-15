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    Auch Morgan Stanley profitiert im ersten Quartal von regem Handelsgeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienhandelserträge stiegen um ein Viertel auf 5,1 Mrd
    • Konzerngewinn knapp 5,6 Mrd Dollar, plus 29 Prozent
    • Festverzinsliche Papiere und Vermögensverwaltung stark
    Auch Morgan Stanley profitiert im ersten Quartal von regem Handelsgeschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank Morgan Stanley hat im ersten Quartal gut an den starken Kursbewegungen an der Börse verdient. Die Erträge aus dem Aktienhandel stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf über 5,1 Milliarden US-Dollar, wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente die Bank knapp 5,6 Milliarden Dollar (4,8 Mrd Euro) und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel 3 Prozent zu.

    In den vergangenen zwei Tagen hatten bereits Goldman Sachs , JPMorgan , Wells Fargo und die Citigroup deutliche Gewinnsprünge vermeldet, dank brummender Handelsgeschäfte.

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    Bei Morgan Stanley überraschten nun außerdem die Geschäfte mit festverzinslichen Papieren positiv, ebenso wie die Vermögensverwaltung. Gleichzeitig legte das Institut zwar weniger Geld für Kreditausfälle zurück als im Vorjahr, aber immer noch mehr als erwartet worden war./lew/err/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 265,7 auf Tradegate (15. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 700,19 Mrd..

    JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +22,58 %/+49,78 % bedeutet.




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