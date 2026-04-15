Auch Morgan Stanley profitiert im ersten Quartal von regem Handelsgeschäft

Bei Morgan Stanley überraschten nun außerdem die Geschäfte mit festverzinslichen Papieren positiv, ebenso wie die Vermögensverwaltung. Gleichzeitig legte das Institut zwar weniger Geld für Kreditausfälle zurück als im Vorjahr, aber immer noch mehr als erwartet worden war./lew/err/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 265,7 auf Tradegate (15. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,27 %.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 700,19 Mrd..

JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +22,58 %/+49,78 % bedeutet.