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    Shareholder Value Beteiligungen AG: Finales Ergebnis & Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht

    Starkes Jahr 2025: NAV je Aktie deutlich gestiegen, Ergebnis klar gedreht, Portfolio fokussiert – der testierte Geschäftsbericht bestätigt den erfolgreichen Kurswechsel.

    Shareholder Value Beteiligungen AG: Finales Ergebnis & Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 mit finalen, testierten Zahlen; bestätigt die vorläufigen Zahlen vom 15.01.2026.
    • Innerer Wert (NAV) je Aktie gestiegen von 103,54 EUR auf 115,06 EUR (Jahresperformance +11,1 %).
    • Jahresüberschuss 6,8 Mio. EUR (Vorjahr: Fehlbetrag 13,45 Mio. EUR).
    • Portfolioumbau erfolgreich: Anteil nicht mehr zur Investitionsphilosophie passender Positionen reduziert auf 29 % (Vorjahr 50 %).
    • Liquide Reserve rund 7 % zum Jahresende; Gesellschaft sieht sich gut aufgestellt, um Marktchancen im Sinne des Value-Investing zu nutzen; Fokus auf langfristigen Vermögenszuwachs und Sicherheitsmarge.
    • Geschäftsbericht 2025 online verfügbar (https://svb-ag.de/wp-content/uploads/2026/04/Geschaeftsbericht-2025.pdf); Hauptversammlung am 09.06.2026 um 15:00 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt; Einladung mit Beschlussvorschlägen am 24.04.2026 auf der Website.

    Der Kurs von Shareholder Value Beteiligungen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 70,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,75 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 71,00EUR das entspricht einem Plus von +1,07 % seit der Veröffentlichung.


    Shareholder Value Beteiligungen

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    ISIN:DE000A168205WKN:A16820





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