ServiceNow Aktie gewinnt an Wert - 15.04.2026

Die ServiceNow Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,28 % auf 76,16€ zulegen. Das sind +1,70 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ServiceNow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 76,16€, mit einem Plus von +2,28 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -35,30 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -16,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ServiceNow eine negative Entwicklung von -43,05 % erlebt.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,28 % 1 Monat -25,88 % 3 Monate -35,30 % 1 Jahr -46,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Stand: 15.04.2026, 15:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der ServiceNow-Aktie: Bernstein verteidigt die Aktie mit Outperform und 219 USD Kursziel; nächste Quartalszahlen am 22.4 und mögliche Short‑Squeeze‑Spekulationen; technische Marken/Unterstützungen bei ~81,3 USD (März 2023) und Wunsch‑Einstieg bei 66–69 USD; Oszillatoren (MACD/RSI), hohes Volumen, Bewertungs- und KI‑Risiken sowie USD/EUR‑Einfluss werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,22 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. IBM notiert im Plus, mit +0,74 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,07 %. Oracle legt um +1,72 % zu

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.