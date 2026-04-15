    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Aktie heute im Minus (28,18€) - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -1,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie heute im Minus (28,18€) - 15.04.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Sie fällt um -1,37 % auf 28,18. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,53 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Short
    30,24€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    26,80€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Bank Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,30 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Bank auf -13,18 %.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,89 %
    1 Monat +12,18 %
    3 Monate -15,30 %
    1 Jahr +40,40 %
    Stand: 15.04.2026, 15:12 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Fundamentales der Deutsche-Bank-Aktie. Die Erholung könnte am Widerstand scheitern, da Kaufinteresse zurückgeht und die charttechnische Lage schwierig bleibt. Das 19%-Gewinnwachstum fürs Q1 wird positiv gesehen, Anleger bleiben skeptisch. Eine Dividende von 1,00 € je Aktie für 2025 wird genannt, und das Wealth-Management-Wachstum in Schweiz/London mit zweistelligem Umsatzpotenzial diskutiert.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,83 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 15.04. - TecDAX stark +1,12 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 15.04. - TecDAX stark +0,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Marktüberblick: Banken gesucht


    Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Dienstag von der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs sowie von sinkenden Ölpreisen und einem positiven aufgenommenen Start in die US-Berichtssaison. Der DAX befestigte sich um 1,27 Prozent auf 24.044 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,94 respektive 1,10 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 70 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Der Volatilitätsindex ...

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -0,24 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,17 %. Commerzbank legt um +0,28 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -0,11 %.

    Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    -0,79 %
    +4,89 %
    +12,18 %
    -15,30 %
    +40,40 %
    +186,51 %
    +175,40 %
    +108,78 %
    +4,80 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Bank Aktie heute im Minus (28,18€) - 15.04.2026 Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -1,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     