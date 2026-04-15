Deutsche Bank Aktie heute im Minus (28,18€) - 15.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Sie fällt um -1,37 % auf 28,18€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,53 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Bank Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,30 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Bank auf -13,18 %.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,89 % 1 Monat +12,18 % 3 Monate -15,30 % 1 Jahr +40,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 15.04.2026, 15:12 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Fundamentales der Deutsche-Bank-Aktie. Die Erholung könnte am Widerstand scheitern, da Kaufinteresse zurückgeht und die charttechnische Lage schwierig bleibt. Das 19%-Gewinnwachstum fürs Q1 wird positiv gesehen, Anleger bleiben skeptisch. Eine Dividende von 1,00 € je Aktie für 2025 wird genannt, und das Wealth-Management-Wachstum in Schweiz/London mit zweistelligem Umsatzpotenzial diskutiert.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,83 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Dienstag von der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs sowie von sinkenden Ölpreisen und einem positiven aufgenommenen Start in die US-Berichtssaison. Der DAX befestigte sich um 1,27 Prozent auf 24.044 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,94 respektive 1,10 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 70 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Der Volatilitätsindex ...

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -0,24 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,17 %. Commerzbank legt um +0,28 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -0,11 %.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.