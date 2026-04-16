Performance-Garant Saga: Nächste Verdopplung nur eine Frage der Zeit!

Schauen Sie heute auf den Kurs, dann stellen Sie Fest, dass die Aktie dabei ist, dass Versprechen einzulösen. Seit der ersten Empfehlung vor gut vier Monaten ist der Kurs von Saga auf 6,38 GBP angezogen. Ein Plus von rund 150 Prozent. Und das ist noch nicht das Ende der Geschichte, denn die Aktie von Saga legt gerade erst so richtig los. Der Konzern dürfte die Papiere von Royal Carribean , Norwegian Crusie Line und Carnival Corperation weiterhin deutlich hinter sich lassen.

Anfang Dezember 2025 habe ich Ihnen die Aktie von Saga das erste Mal bei wallstreetONLINE ans Herz gelegt . Damals notierte der Kurs bei rund 2,71 GBP. Das Versprechen zu der Aktie war, dass sie in den kommenden Jahren ein Potenzial von rund 400 Prozent besitzt.

Der übersehene neue Gigant der Kreuzfahrten

Der britische Spezialist für Seniorenreisen und Versicherungen Saga zählt zu den Nischenanbietern, die sich durch eine klare Zielgruppenstrategie vom Wettbewerb abheben. Das Unternehmen fokussiert sich auf Kunden über 50 Jahre und kombiniert touristische Angebote wie Hochsee- und Flusskreuzfahrten mit maßgeschneiderten Versicherungsprodukten. Gerade diese Verzahnung zweier stabiler Geschäftsbereiche macht Saga vergleichsweise widerstandsfähig gegenüber konjunkturellen Schwankungen.

Saga kommt immer besser in Schwung

Operativ läuft es derzeit besser als geplant. Wie das Unternehmen diese Woche mitteilte, liegt Saga bei der Umsetzung seiner mittelfristigen Gewinnziele bereits vor dem eigenen Zeitplan. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Kreuzfahrten, die sich als überraschend robust erweist. Gleichzeitig trägt die strategische Neuausrichtung des Versicherungsgeschäfts zunehmend Früchte und sorgt für zusätzliche Ergebnisdynamik.

USA-Iran-Konflikt belastet Saga kaum

Bemerkenswert ist die Stabilität des Geschäftsmodells in einem herausfordernden Umfeld. Während große Teile der Tourismusbranche unter den Folgen geopolitischer Spannungen im Nahen Osten leiden, zeigt sich Saga weitgehend unbeeindruckt. Das Unternehmen betont, nur minimal in der betroffenen Region engagiert zu sein. "Trotz der aktuellen Unsicherheit im Nahen Osten ist unser Engagement in der Region minimal. Wir führen dort keine Kreuzfahrten durch und verzeichnen nur begrenzte Urlaubsbuchungen für Ägypten, Zypern und die Türkei", so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

Clever vorrausgeschaut

Zusätzliche Sicherheit bietet das Risikomanagement bei den Energiekosten. Saga hat sich nach eigenen Angaben für das laufende Jahr vollständig gegen Öl- und Energieschocks abgesichert und verfügt auch für die Jahre 2027 und 2028 bereits über eine Absicherung von rund 75 Prozent. Angesichts steigender Ölpreise ist dies ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil.

Zahlen unterstreichen den beginnenden Turn-Around

Die finanziellen Kennzahlen unterstreichen den positiven Trend. Im vergangenen Geschäftsjahr, das Ende Januar abgeschlossen wurde, stieg der bereinigte Vorsteuergewinn um 19 Prozent auf 44,2 Millionen Pfund und übertraf damit die eigenen Erwartungen. Der Umsatz legte um 11 Prozent auf 654,6 Millionen Pfund zu. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 stellt das Management einen weiteren deutlichen Ergebnissprung in Aussicht.

Langfristig hält Saga an seinen ambitionierten Zielen fest. Bis Januar 2030 soll ein bereinigter Jahresgewinn von mindestens 100 Millionen Pfund erreicht werden. Ein Ziel, das nach aktuellem Stand früher als ursprünglich geplant realisierbar scheint.

Mein Tipp: Saga bietet eine optimale Kombination

Saga verbindet strukturelles Wachstum im Kreuzfahrtsegment mit einer zunehmend profitablen Versicherungsstrategie und beweist zugleich Widerstandskraft in einem unsicheren Marktumfeld. Obwohl die Aktie in diesem Jahr schon 62 Prozent zugelegt hat und in vier Monaten rund 159 Prozent oben drauf gepackt hat, spricht vieles dafür, dass die Erfolgsgeschichte von Saga noch relativ jung ist.

Nach den Zahlen ist die Aktie nicht nur auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen, auch der langfristige Chart deutet an, wie viel Potenzial noch in der Aktie stecken dürfte.

Das neue Jahreshoch ist auch gleichzeitig ein neues 6-Jahres-Hoch. Der langfristige Chart verdeutlicht noch einmal, dass Saga in der längeren Vergangenheit einige Probleme hatte und vor allen Dingen von der Corona-Pandemie auf dem völlig falschen Fuß erwischt wurde.

Mittlerweile hat Saga aber aus seinen Fehlern gelernt. Das Kreuzfahrt-Geschäft läuft immer besser und das Versicherungsgeschäft wurde verkauft, sodass Saga mittlerweile nur noch Provisionen für die Vermittlung einfährt.

Diese Neuausrichtung macht sich auch immer mehr für die Briten bezahlt. Bleibt die Geschäftsentwicklung von Saga auf Kurs, dann dürfte die Marke von 10 GBP der nächste Anlaufhafen für die Aktie sein. Danach muss sich der Kurs "nur noch" von 10 auf 20 GPB verdoppeln und das 400 Prozent-Versprechen ist eingelöst.

Ob es in den nächsten Jahren tatsächlich so kommt, lässt sich natürlich nicht wirklich vorhersagen, was allerdings zutrifft, ist, dass die Aktie ein starkes Momentum besitzt und der nächste Rücksetzer erst einmal eine Gelegenheit sein dürfte.

Anleger, die regelmäßig die wO Börsenlounge schauen, kennen die Aktie auch schon seit Dezember 2025. Da habe ich sie ins Depot aufgenomen und die vollen 150 Prozent mitgenommen. Schauen Sie doch mal in eine aktuelle Folge rein. Dienstag bin ich auf Schnäppchenjagd gegangen und habe vier neue Werte aufgenommen. Vielleicht ist da ja auch was für Sie dabei.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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