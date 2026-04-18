Die monatliche Cash-Maschine mit über 12 Prozent Rendite

Was EFC so besonders macht, ist die Kombination aus einer extrem hohen Rendite, die fast immer im zweistelligen Bereich liegt, und dem Status als US-REIT, der sehr hohe Gewinnausschüttungen erforderlich macht. Hinzu kommt, dass Ellington seine Gewinne nicht quartalsweise oder jährlich auszahlt, sondern monatlich. Das macht die Aktie zum idealen Baustein für alle, die ihr passives Einkommen nutzen wollen, um laufende Kosten zu decken oder den Zinseszins-Effekt durch sofortige Reinvestition zu maximieren.

Nach der britischen Dividenden-Perle MONY , die wir letzte Woche für ihre Solidität und Steuerfreiheit in Großbritannien gelobt haben, richten wir den Blick im neuen Dividenden-Radar auf ein "Schwergewicht" für den maximalen Cashflow. Während MONY ein klassisches Dienstleistungsunternehmen ist, betreten wir mit Ellington Financial (EFC) die Welt der "Mortgage Real Estate Investment Trusts" (mREITs). Wer monatliche Schecks und eine zweistellige Rendite sucht, kommt an Ellington Financial kaum vorbei.

Das Unternehmen und sein Fundament: Expertise im Kreditmarkt

Um Ellington Financial zu verstehen, muss man wissen, dass dieses Unternehmen kein klassischer Vermieter ist. Es besitzt keine Bürokomplexe oder Wohnanlagen, sondern es agiert als spezialisierter Finanzinvestor im US-Hypothekenmarkt. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2007, also exakt zu Beginn der großen Finanzkrise. Was zunächst nach einem denkbar schlechten Zeitpunkt klingt, erwies sich als die größte Stärke: Das Management-Team unter der Leitung von Laurence Penn hat das Unternehmen darauf spezialisiert, Ineffizienzen in den Kreditmärkten zu finden, die andere übersehen. Seit dem Börsengang 2010 wurden konstant Dividenden ausgeschüttet.

Ellington investiert primär in zwei Kategorien von Vermögenswerten. Zum einen sind dies die sogenannten "Agency MBS" (Mortgage-Backed Securities). Dabei handelt es sich um Hypothekenpapiere, die durch US-Regierungsbehörden wie Fannie Mae oder Freddie Mac garantiert werden. Hier ist das Ausfallrisiko quasi bei Null, dafür sind die Zinsen niedriger. Zum anderen investiert Ellington in "Non-Agency" Kredite und spezialisierte Darlehen, wie zum Beispiel Umkehrhypotheken (Reverse Mortgages) über ihre Tochter Longbridge Financial. Hier sind die Renditen deutlich höher, erfordern aber ein extrem präzises Risikomanagement. In den letzten Jahren hat Ellington zudem seine Strategie diversifiziert und agiert zunehmend als direkter Kreditgeber für gewerbliche Immobilien und Wohnprojekte, was die Einnahmequellen verbreitert hat.

Die Dividendenpolitik: Ein Versprechen an den Cashflow

Die Dividendenstrategie von Ellington Financial ist untrennbar mit seinem rechtlichen Status als REIT verbunden. In den USA müssen REITs mindestens 90 Prozent ihres zu versteuernden Gewinns an die Aktionäre ausschütten, um auf Unternehmensebene von der Einkommensteuer befreit zu bleiben. Das macht Ellington zu einer reinen "Durchlaufstation" für Zinserträge. Das Management verfolgt dabei eine progressive, aber marktnahe Politik. Das bedeutet: Man versucht, eine attraktive Basisdividende zu halten, scheut sich aber nicht, diese anzupassen, wenn sich die Zinsmarge am Markt dramatisch verändert.

Seit der Umstellung auf monatliche Zahlungen im Jahr 2019 hat Ellington eine bemerkenswerte Disziplin an den Tag gelegt. Selbst in volatilen Marktphasen, wie wir sie in den Jahren 2023 und 2024 sahen, blieb die Dividende stabil. Die aktuelle Strategie des Managements zielt darauf ab, den "Earnings Cover" – also die Deckung der Dividende durch den operativen Gewinn – stets über 100 Prozent zu halten. Dies gelingt Ellington oft besser als vielen Konkurrenten im mREIT-Sektor (wie etwa Annaly oder AGNC, die wir auch schon im Radar hatten), weil Ellington nicht nur auf Zinsen wettet, sondern durch aktives Hedging (Absicherungsgeschäfte) versucht, auch bei fallenden oder steigenden Zinsen profitabel zu bleiben.

Aktuelle Zahlen und der Ausblick auf 2026

Im aktuellen Marktumfeld des Jahres 2026 steht Ellington Financial glänzend da. Für die nächste Ausschüttung im Mai 2026 wurde die Dividende erneut auf 0,13 US-Dollar pro Aktie festgesetzt. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt das eine Gesamtausschüttung von 1,56 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 12,96 US-Dollar resultiert daraus eine Dividendenrendite von beeindruckenden 12,04 Prozent. Analysten rechnen mit einer minimalen Dividendenerhöhung noch in diesem Jahr auf 1,58 US-Dollar, ob es aber tatsächlich dazu kommt ist fraglich. Die Dividende beträgt seit mehr als zwei Jahren konstant 0,13 US-Dollar pro Monat.

Die Erwartungen für die kommenden Monate sind stabil. Experten erwarten, dass Ellington von der Konsolidierung am US-Immobilienmarkt profitiert. Die Übernahme von spezialisierten Kreditplattformen in den letzten 18 Monaten beginnt nun, positive Synergieeffekte zu zeigen, was die operativen Kosten senkt. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 rechnen Experten damit, dass Ellington in der Lage sein wird, die Dividende von 0,13 US-Dollar pro Monat konstant beizubehalten, sofern die US-Notenbank keine extremen und unerwarteten Zinsschritte unternimmt, die über die aktuellen Markterwartungen hinausgehen.

Die Gefahren: Wo Licht ist, ist auch Schatten

Ein Investment mit 12 Prozent Rendite ist niemals ohne Risiko. Für Ellington Financial gibt es drei Hauptgefahren, die jeder Investor auf dem Radar haben muss.

- Erstens: Die Zinssensitivität. Da Ellington Geld zu kurzfristigen Zinsen leiht, um es langfristig in Hypotheken anzulegen, ist die Differenz (der sogenannte "Spread") entscheidend. Wenn die Zinskurve flach bleibt oder sich invertiert, schrumpft diese Marge. Ellington sichert sich zwar dagegen ab, aber dieses Hedging kostet Geld und schmälert den Gewinn.

- Zweitens: Das Immobilienmarktrisiko. Sollten die US-Hauspreise massiv einbrechen oder die Arbeitslosigkeit in den USA so stark steigen, dass Hausbesitzer ihre Kredite nicht mehr bedienen können, würden die Werte der Non-Agency-Papiere im Portfolio von Ellington sinken. Wobei Ellington hier durch seine Agency MBS abgesichert ist.

- Drittens: Das Währungsrisiko. Da deutsche Anleger in Euro investieren, die Dividende aber in US-Dollar gezahlt wird, schwankt das reale Einkommen mit dem Wechselkurs. Ein schwacher US-Dollar bedeutet weniger Euro auf deinem Konto, selbst wenn die Dividende in den USA stabil bleibt.

Analysten-Rating und Marktmeinung

Die Einschätzung der Profis ist für Ellington Financial derzeit überdurchschnittlich positiv. Während viele mREITs von Analysten eher skeptisch beobachtet werden, genießt das Management von Ellington einen exzellenten Ruf. Von den aktuell acht Analysten, die das Unternehmen aktiv covern, vergeben sieben ein "Kaufen"-Rating, eine Empfehlung lautet auf "Halten". Der Tenor lautet: Ellington ist "Best in Class" im Bereich der Kredit-REITs. Das durchschnittliche Kursziel wird für das Jahr 2026 bei 14,62 US-Dollar gesehen, was einem Aufwärtspotenzial für die Aktie von knapp 13 Prozent über die nächsten 12 Monate entspricht.

Beispielrechnung: Das Ziel von 12.000 Euro pro Jahr

Wie viel Kapital ist nötig, um mit Ellington Financial ein signifikantes passives Einkommen aufzubauen? Nehmen wir an, dein Ziel sind 12.000 Euro Dividende pro Jahr, was glatt 1.000 Euro pro Monat entspricht.

Bei einer jährlichen Dividende von 1,56 US-Dollar pro Aktie und einem Wechselkurs von ca. 1,18 US-Dollar pro Euro erhältst du pro Aktie etwa 1,33 Euro im Jahr. Um auf 12.000 Euro zu kommen, müsstest du rund 9.000 Aktien von Ellington Financial in deinem Depot halten. Beim aktuellen Kurs von 12,96 US-Dollar entspricht dies einem Investitionsvolumen von etwa 116.600 US-Dollar oder 99.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei MONY im Radar der vergangenen Woche waren es etwa 152.000 Euro. Und mit einer soliden deutschen Standardaktie und einer Rendite von 3 Prozent bräuchten Anleger für das gleiche Ergebnis ein Kapital von etwa 400.000 Euro. Ellington erlaubt es passiven Investoren also, ihr Ziel mit nur einem Viertel des Kapitals zu erreichen – allerdings bei höherem Risiko.

Steuerliche Behandlung für Investoren in Deutschland

Dank des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) zwischen Deutschland und den USA werden von der US-Dividende zunächst 15 Prozent Quellensteuer einbehalten. Wer sein Depot bei einem deutschen Broker führt, bei dem wird diese US-Steuer normalerweise automatisch auf die deutsche Abgeltungsteuer (25 Prozent plus Soli) angerechnet. Das bedeutet: Effektiv fallen nicht mehr Steuern an als bei einer deutschen Aktie, und der bürokratische Aufwand entfällt, da der Broker gewöhnlich alles für automatisch verrechnet.

Fazit

Ellington Financial ist ein sehr interessanter Baustein für Einkommensinvestoren, die keine Angst vor dem US-Hypothekenmarkt haben. Die Kombination aus monatlicher Zahlungsweise, einer Rendite von über 12 Prozent und einem hochprofessionellen Management macht EFC zu einer der attraktivsten Hochzins-Aktien auf dem Markt. Es ist kein Wert zum "Vergessen", man sollte die Zinsentwicklung in den USA im Auge behalten – aber als Cashflow-Motor ist Ellington derzeit kaum zu schlagen.

Übersicht zur Dividende von Ellington Financial

Marktkapitalisierung: 1,62 Milliarden US-Dollar (1,37 Milliarden Euro)

Dividendenrendite Gj 2025: 11,49 %; fwd 2026e: 12,04 %

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 1 Jahr

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 17 Jahre in Folge

Frequenz: monatlich

Zeitplan

07.04.2026: Dividendenvorschlag

30.04.2026: Ex-Tag

29.05.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2028e 12,96e 1,68e 2027e 12,42e 1,61e 2026e 12,19e 1,58e 2025 11,49 1,56 2024 13,20 1,60 2023 14,16 1,80 2022 14,55 1,80 2021 9,60 1,64 2020 8,49 1,26 2019 9,88 1,81 2018 10,70 1,64

* Quellen: Ellington Financial, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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