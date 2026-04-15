Duck Creek wird in der PEAK Matrix 2025 der Everest Group für die Orchestrierung des Underwritings als führend eingestuft

BOSTON, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) und der allgemeinen Versicherung definiert, wurde in der Everest Group Underwriting Orchestration for Property and Casualty P&C Insurance Products PEAK Matrix Assessment 2025 als Leader positioniert. Die Anerkennung spiegelt Duck Creeks starken Einfluss auf den Markt, seine Vision und seine Fähigkeiten bei der Bereitstellung von End-to-End-Underwriting-Orchestrierung über globale Carrier-Segmente hinweg wider.

Laut dem Bericht ist Duck Creek einer der führenden Anbieter unter 24 weltweit untersuchten Anbietern von Underwriting-Technologie. Die Everest Group bewertete die Anbieter nach ihrer Marktwirkung, einschließlich der Akzeptanz und des erzielten Nutzens, sowie nach ihrer Vision und ihren Fähigkeiten in Bezug auf technologische Raffinesse, Flexibilität, Geschäftsmodell und Support.

Die Everest Group hob hervor, dass die Underwriting-Funktionalität von Duck Creek tief in die Komponenten Policy, Rating und Clarity integriert ist und den gesamten Lebenszyklus von der Antragserfassung über die Angebotserstellung bis hin zum Abschluss und der Betreuung innerhalb eines einzigen Ökosystems abdeckt. Der Bericht zitiert auch Duck Creeks aktive Entwicklung von KI-gestützten Verbesserungen in den Bereichen Underwriting-Priorisierung, Risiko-Scoring, Klassifizierung, Entscheidungsintelligenz und Dokumentenverarbeitung, die mit den Zielen der Anbieter für eine durchgängige Bearbeitung, Triage und Angebotsoptimierung abgestimmt sind.

„Duck Creek bietet eng integrierte Underwriting-Workflows über Policen-, Tarifierungs- und Datenmodule hinweg, die es den Anbietern ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus von der Antragserfassung über die Angebotserstellung bis hin zum Abschluss und der Betreuung innerhalb eines einzigen Ökosystems zu verwalten", so Aurindum Mukherjee, Practice Director, Everest Group. „Die kontinuierlichen Investitionen in KI-gesteuerte Priorisierung, Risikobewertung, Entscheidungsintelligenz und Dokumentenverarbeitung sowie ein ausgereiftes Insurtech-Partner-Ökosystem helfen den Versicherern, die direkte Bearbeitung zu beschleunigen und die Effizienz von der Einreichung bis zum Angebot zu verbessern. Nachgewiesene Implementierungen in verschiedenen Segmenten von Versicherungsunternehmen und eine starke Käufervalidierung in Bezug auf die Breite der Plattform, die Unternehmensreife und die betriebliche Auswirkung haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der Everest Group's Underwriting Orchestration for Property and Casualty (P&C) Insurance - Products PEAK Matrix Assessment 2025 als Leader anerkannt wurde."