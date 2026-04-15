Börsen Start Update
Börsenstart USA - 15.04. - US Tech 100 stark +0,25 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:28) bei 48.470,34 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Salesforce +2,75 %, Microsoft +2,42 %, IBM +1,61 %, NVIDIA +1,07 %, Goldman Sachs Group +0,70 %
Flop-Werte: Caterpillar -1,83 %, Cisco Systems -1,34 %, Coca-Cola -1,24 %, Walmart -1,02 %, Chevron Corporation -0,91 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:58:59) bei 25.894,46 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +6,65 %, Shopify +5,20 %, Verisk Analytics +4,88 %, Atlassian Registered (A) +4,55 %, AppLovin Registered (A) +4,54 %
Flop-Werte: ASML Holding NV NY -4,29 %, Seagate Technology Holdings -4,22 %, KLA Corporation -3,58 %, Lam Research -3,02 %, Mondelez International Registered (A) -2,42 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:39) bei 6.979,92 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +6,95 %, Datadog Registered (A) +6,65 %, ServiceNow +6,39 %, The Trade Desk Registered (A) +5,04 %, Verisk Analytics +4,88 %
Flop-Werte: Lennox International -4,96 %, Seagate Technology Holdings -4,22 %, SanDisk Corporation -4,04 %, Stanley Black & Decker -4,04 %, KLA Corporation -3,58 %
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