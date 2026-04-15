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    Datadog Registered (A) Aktie hebt ab - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die Datadog Registered (A) Aktie, bisher, um +6,65 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Datadog Registered (A) Aktie hebt ab - 15.04.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Datadog Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Datadog Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,65 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 100,30. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der Kurs der Datadog Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -9,84 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -6,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Datadog Registered (A) -19,27 % verloren.

    Während Datadog Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,25 %.

    Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,26 %
    1 Monat -13,17 %
    3 Monate -9,84 %
    1 Jahr +16,77 %
    Stand: 15.04.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Es gibt 328 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,11 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Datadog Registered (A)

    +7,04 %
    -8,80 %
    -13,83 %
    -10,62 %
    +15,46 %
    +52,69 %
    +19,40 %
    +56,88 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR



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