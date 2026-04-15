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    Fed unter Feuer

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    Krypto rutscht nach Trumps Drohung gegen Fed-Chef Powell

    Donald Trump attackiert Jerome Powell und setzt die US-Notenbank unter Druck. Der Kryptomarkt reagiert nervös.

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    Fed unter Feuer - Krypto rutscht nach Trumps Drohung gegen Fed-Chef Powell
    Foto: Dall-E

    Gegenüber Fox Business erklärt US-Präsident Donald Trump, er werde Schritte einleiten, um Jerome Powell aus dem Amt zu entfernen, sollte dieser nicht "fristgerecht" zurücktreten. Damit verschärft sich der Konflikt zwischen Weißem Haus und Notenbank deutlich.

    Zugleich betonte Trump, dass eine laufende Untersuchung des Department of Justice gegen Powell nicht eingestellt werde. Im Fokus steht ein umstrittenes Bauprojekt der Federal Reserve, dessen Kosten laut Berichten um bis zu 80 Prozent gestiegen sein sollen. Trump machte zudem deutlich, dass er den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden favorisiert.

    Rechtliche Hürden für eine Absetzung

    Powell hatte bereits im März klargestellt, dass er sein Mandat im Board of Governors nicht vor Abschluss der Ermittlungen niederlegen werde. Juristisch ist eine Absetzung schwierig: Unter dem Federal Reserve Act kann ein Präsident Mitglieder des Board of Governors nur „aus wichtigem Grund“ entlassen. Was genau als solcher Grund gilt, ist jedoch nicht eindeutig definiert.

    Analysten sehen in der politischen Entwicklung ein potenzielles Risiko für die Unabhängigkeit der Notenbank – ein Grundpfeiler für stabile Märkte. Sollte es tatsächlich zu einem Führungswechsel kommen, könnte dies eine deutliche Verschiebung der geldpolitischen Ausrichtung bedeuten.

    Kryptomarkt reagiert mit Verlusten

    Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen rund um die Federal Reserve und wachsender Spekulationen über eine mögliche geldpolitische Wende zeigt sich der Kryptomarkt am Mittwochnachmittag schwächer.

    Bitcoin gibt um 1,9 Prozent nach und notiert bei 73.998 US-Dollar. Ethereum verliert 2,5 Prozent auf 2.320 US-Dollar. XRP schließt sich der Abwärtsbewegung an und fällt um 1,8 Prozent, während Solana mit einem Minus von 4,1 Prozent die deutlichsten Verluste unter den großen Coins verzeichnet.

    Insgesamt sinkt die Marktkapitalisierung des Kryptosektors um 1,95 Prozent auf 2,5 Billionen US-Dollar.

    Institutionelle Nachfrage stabilisiert teilweise

    Zumindest sorgt die institutionelle Nachfrage weiterhin für etwas Stabilisierung. Allein am Dienstag flossen laut SoSoValue rund 411 Millionen US-Dollar in US-Spot-Bitcoin-ETFs – der zweithöchste Tageswert des Monats.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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