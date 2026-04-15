Keine Gefahr für Düngemittel im Frühjahr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesagrarministerium sieht nach den Preissprüngen für Düngemittel infolge des Iran-Kriegs vorerst keine akuten Engpässe für die deutschen Bauern. Die Lager für Stickstoffdünger seien Anfang 2026 gut gefüllt gewesen, da die Händler Ende 2025 vergleichsweise große Mengen eingekauft hätten, antwortete das Ressort auf schriftliche Abgeordnetenfragen aus dem Bundestag. Der Handel schätze, dass die Landwirtschaftsbetriebe etwa 60 bis 80 Prozent ihres saisonalen Stickstoffdünger-Bedarfs gesichert haben.

Die durch den Konflikt am Persischen Golf verursachten Marktverwerfungen stellten für die Düngerversorgung der anstehenden Frühjahrsaussaat in Deutschland nach Kenntnis des Ministeriums "keine Gefahr" dar, erläuterte das Ressort. Die weiteren Entwicklungen hingen von der Dauer der Krise ab. Bei einer längeren Dauer sei davon auszugehen, "dass die Preisentwicklungen auf dem Öl- und Gasmarkt sich stärker auch auf den deutschen Düngemittelmarkt und insbesondere auf die kommende Anbauperiode 2026/2027 auswirken".