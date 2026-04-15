DZ BANK stuft ASML auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ASML von 1285 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann sprach am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters von einem guten Jahresauftakt trotz China-Schwäche./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,04 % und einem Kurs von 1.235EUR auf Tradegate (15. April 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: neutral
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