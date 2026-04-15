DZ BANK stuft Hermes auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hermes von 2600 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Luxusherstellers. Die Kursreaktion sei aber u?bertrieben ausgefallen. Die Wachstumstreiber seien intakt./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,19 % und einem Kurs von 1.640EUR auf Tradegate (15. April 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1727,25 € , was einem Rückgang von -3,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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