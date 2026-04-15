DZ BANK stuft Hermes auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hermes von 2600 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Luxusherstellers. Die Kursreaktion sei aber u?bertrieben ausgefallen. Die Wachstumstreiber seien intakt./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,19 % und einem Kurs von 1.640EUR auf Tradegate (15. April 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Katharina Schmenger
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Katharina Schmenger
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
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