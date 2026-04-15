Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer

Gemischtes Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu TeamViewer: Fundamentale Risiken durch hohen US-Umsatzanteil (ca. 80% der 1E-Umsätze) und potenziell rückläufige Gewinne; positive Meldungen könnten Short-Eindeckungen auslösen. Kursziel um 5,5 EUR wird häufig genannt; KGV-Lage ca. 5–6 wirkt attraktiv. Langfrist wird von einer möglichen Vervielfachung in 5–10 Jahren gesprochen, sofern Umsatz- und Gewinnrückgänge gedämpft werden.