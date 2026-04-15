Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AIXTRON
Tagesperformance: +17,68 %
Tagesperformance: +17,68 %
Platz 1
Performance 1M: +31,90 %
Performance 1M: +31,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Aixtron ist gemischt. Einige berichten von Gewinnmitnahmen um 13 €, andere setzen auf Aufwärtschancen bei 16–18 €. Positive Signale: Prognose-Erhöhungen und ein erwarteter starker Auftragseingang (Q2/25; z. B. 150 Mio; Umsatzziel ca. 600 Mio). Bewertung bleibt hoch (KGV ca. 40). Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +7,25 %
Tagesperformance: +7,25 %
Platz 2
Performance 1M: +56,99 %
Performance 1M: +56,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Aus dem wallstreetONLINE-Forum zu SMA Solar Technology: Gemischt; einige sehen den Kursanstieg fundamental kritisch (Ausstieg bei 19 €, Verluste im HBS-Bereich), andere setzen auf Potenzial durch erneuerbare Energien, Kostenoptimierung und Short-Squeeze (Ziel 60 €). Chinas Exportpläne könnten Risiken erhöhen; konkrete 14-Tage-Veränderung fehlt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,41 %
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 3
Performance 1M: +6,80 %
Performance 1M: +6,80 %
Evotec
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 4
Performance 1M: +35,59 %
Performance 1M: +35,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Evotec-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen war der Kurs volatil; Aufwärtsimpulse gab es durch eine neue Berenberg-Analyse und die COO-Ankündigung, begleitet von teils Käufen. Fundamentale Bewertungen bleiben umstritten; Analysten-Calls werden kritisch gesehen. Technisch zeigt sich Volatilität mit Kursen ca. 4,5–5 EUR unten und 6–7 EUR oben. Vorsichtig optimistisch, aber volatil.
TeamViewer
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 5
Performance 1M: -4,34 %
Performance 1M: -4,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Gemischtes Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu TeamViewer: Fundamentale Risiken durch hohen US-Umsatzanteil (ca. 80% der 1E-Umsätze) und potenziell rückläufige Gewinne; positive Meldungen könnten Short-Eindeckungen auslösen. Kursziel um 5,5 EUR wird häufig genannt; KGV-Lage ca. 5–6 wirkt attraktiv. Langfrist wird von einer möglichen Vervielfachung in 5–10 Jahren gesprochen, sofern Umsatz- und Gewinnrückgänge gedämpft werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 6
Performance 1M: +0,03 %
Performance 1M: +0,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu HENSOLDT ist gemischt. Positive Signale durch Aufträge (50 Küstenradare, UK) und zunehmende Integration von Sensorik; maritimes Überwachungspotenzial 2026 wird betont. Gegenpositionen: hohe Bewertung (KGV ca. 87, Forward ca. 54) und Investitionskosten; Execution-Risiken bei Großaufträgen. Short-Positionen ca. 2% gestiegen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht konkret genannt.
Nemetschek
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 7
Performance 1M: -16,51 %
Performance 1M: -16,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Im wallstreetONLINE-Forum zu Nemetschek zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Mut zum Heavy-Construction-Systems-Deal, aber hohe Bewertung/Schulden und Abspaltungsfantasien werden skeptisch gesehen. UBS-Sell-Rating wird teils als unbegründet gesehen, andere erwarten langfristige Chancen. Dividende 1%; Kursreaktion in den letzten 14 Tagen unklar; insgesamt vorsichtige bis optimistische Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 8
Performance 1M: +4,86 %
Performance 1M: +4,86 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 9
Performance 1M: -8,13 %
Performance 1M: -8,13 %
1&1
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 10
Performance 1M: +5,52 %
Performance 1M: +5,52 %
SAP
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 11
Performance 1M: -13,34 %
Performance 1M: -13,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt SAP-Sentiment gemischt: Kurs aktuell ca. 144 €, 14-Tage-Entwicklung eher seitwärts bis leicht rückläufig; RSI 33,8; steigendes Short-Interest und Put-Buying deuten auf weitere Abwärtsbewegung. Chart: Abwärtstrend mit Widerständen; Gegenbewegung wird diskutiert. Langfristig optimistische Cloud/AI-Prognosen (bis 2040) bleiben spekulativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 12
Performance 1M: +6,70 %
Performance 1M: +6,70 %
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