Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 15.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.04.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 1
Performance 1M: +45,21 %
Performance 1M: +45,21 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 2
Performance 1M: +6,42 %
Performance 1M: +6,42 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 3
Performance 1M: +31,33 %
Performance 1M: +31,33 %
PORR
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 4
Performance 1M: +10,28 %
Performance 1M: +10,28 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +7,20 %
Performance 1M: +7,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte