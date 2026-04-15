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    THE NAGA GROUP AG: Earnings Call für Investoren am 23.04.2026

    NuWays veranstaltet am 23.04.2026 um 15:00 Uhr einen Earnings Call mit Octavian Pătrașcu, null und Jeremy Schlachter, der THE NAGA GROUP AG. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der THE NAGA GROUP AG. Octavian Patrascu (CEO) und Jeremy Schlachter (CFO) werden einen Überblick über die Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 geben, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde.

    Unternehmen: THE NAGA GROUP AG
    Datum: 23.04.2026 15:00 Uhr
    Speaker: Octavian Pătrașcu, null und Jeremy Schlachter,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q1-2026-earnings-call-1GA2BoJ

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    Über THE NAGA GROUP AG: NAGA ist ein Finanztechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das innovative Online-Brokerage und Social-Trading Anwendungen entwickelt und vermarktet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Handel mit Aktien über CFD´s und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte. NAGA bedient über 1 Mio Kunden in über 100 Ländern.


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    Verfasst von NuWays AG
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    THE NAGA GROUP AG: Earnings Call für Investoren am 23.04.2026 NuWays veranstaltet am 23.04.2026 um 15:00 Uhr einen Earnings Call mit Octavian Pătrașcu, null und Jeremy Schlachter, der THE NAGA GROUP AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
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