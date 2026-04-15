THE NAGA GROUP AG: Earnings Call für Investoren am 23.04.2026

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der THE NAGA GROUP AG . Octavian Patrascu (CEO) und Jeremy Schlachter (CFO) werden einen Überblick über die Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 geben, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde. Unternehmen: THE NAGA GROUP AG Datum: 23.04.2026 15:00 Uhr Speaker: Octavian Pătrașcu, null und Jeremy Schlachter,

Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q1-2026-earnings-call-1GA2BoJ+++Über THE NAGA GROUP AG: NAGA ist ein Finanztechnologie- und Dienstleistungsunternehmen, das innovative Online-Brokerage und Social-Trading Anwendungen entwickelt und vermarktet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Handel mit Aktien über CFD´s und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Debitkarte. NAGA bedient über 1 Mio Kunden in über 100 Ländern.