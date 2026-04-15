ROUNDUP
Bank of America schlägt Markterwartungen - Sieht stabile US-Wirtschaft
- Zinsüberschuss steigt um 9 Prozent auf 15,7 Mrd
- Gewinn steigt auf 8,6 Mrd plus 17 Prozent
- Aktie legt im frühen US-Handel um zwei Prozent zu
CHARLOTTE (dpa-AFX) - Bank of America hat im ersten Quartal unerwartet hohe Zinseinnahmen verzeichnet. Der steuerpflichtige Zinsüberschuss in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Er fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente das Institut mit 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Mrd Euro) rund 17 Prozent mehr. Die Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um zwei Prozent zu.
Bankchef Brian Moynihan sprach von einem "starken Start" ins Jahr 2026 und versicherte, die sich entwickelnden Risiken weiterhin aufmerksam zu beobachten. "Wir verzeichneten jedoch eine gesunde Kundenaktivität, einschließlich solider Konsumausgaben und einer stabilen Vermögensqualität", sagte der Manager laut Mitteilung. Dies deute auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hin./lew/mne/nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bank of America Aktie
Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 46,16 auf Tradegate (15. April 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bank of America Aktie um +5,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Bank of America bezifferte sich zuletzt auf 329,27 Mrd..
Bank of America zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.
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