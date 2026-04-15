DZ Bank hebt fairen Wert für ASML auf 1300 Euro - 'Halten'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,40 % und einem Kurs von 1.230 auf Tradegate (15. April 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +11,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 476,26 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.496,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00EUR was eine Bandbreite von +6,16 %/+23,71 % bedeutet.