ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für ASML auf 1300 Euro - 'Halten'
- DZ Bank hebt fairen Wert für ASML auf 1300 Euro
- Einstufung auf Halten bestätigt durch DZ Bank
- Guter Jahresauftakt trotz China-Schwäche laut Wermann
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ASML von 1285 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann sprach am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters von einem guten Jahresauftakt trotz China-Schwäche./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,40 % und einem Kurs von 1.230 auf Tradegate (15. April 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +11,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 476,26 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.496,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00EUR was eine Bandbreite von +6,16 %/+23,71 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 1300 Euro
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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Holding N.V. delivered mixed Q4 results, but order momentum and AI-driven demand support a constructive outlook.
Q4 bookings surged 86%, notably with a 150% increase in EUV bookings, signaling robust growth potential into 2027-2028.
Guidance points to double-digit sales growth in 2026, with margin expansion driven by EUV and High NA shipments.
I maintain a buy rating on ASML, raising the price target to $1,618, reflecting improved EBITDA and free cash flow estimates.
https://seekingalpha.com/article/4870456-asml-euv-orders-explode-the-setup-into-2026-2028-just-improved
07:07
Quelle stock3
Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
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