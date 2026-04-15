DoorDash Registered (A) - Aktie schießt in die Höhe +6,71 % - 15.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die DoorDash Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,71 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DoorDash Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 147,90€, mit einem Plus von +6,71 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

Der Kurs der DoorDash Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,28 %.

Allein seit letzter Woche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um +9,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von DoorDash Registered (A) -29,49 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

DoorDash Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,63 % 1 Monat -2,17 % 3 Monate -24,28 % 1 Jahr -13,29 %

Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

Stand: 15.04.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 410 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,23 Mrd.EUR € wert.

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Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.