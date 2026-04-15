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    Merz zu Lufthansa

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    Weniger Fliegen ist keine Option

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz: Luftverkehr bleibt wichtig für Wirtschaft
    • Lufthansa prägt Deutschland und benennt NS-Vergangenheit
    • Streiks von Piloten und Kabinenpersonal belasten
    Merz zu Lufthansa - Weniger Fliegen ist keine Option
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschland muss nach Einschätzung von Bundeskanzler Friedrich Merz weiterhin auf den Luftverkehr setzen. "Weniger Fliegen ist keine Option für den Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte der CDU-Politiker beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa in Frankfurt. "Dazu brauchen wir nachhaltige klimaschonende Technologien. Dazu brauchen wir niedrige Kosten und höhere Wettbewerbsfähigkeit."

    Die strategisch wichtige Lufthansa habe das Bild von Deutschland stärker geprägt als jedes andere Unternehmen, lobte der Kanzler. Er dankte Lufthansa-Chef Carsten Spohr ausdrücklich dafür, dass sich das Unternehmen erstmals auch vollständig zu seiner Rolle im Nationalsozialismus bekannt habe.

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    In der Bundesrepublik und Europa spiele das Unternehmen eine wichtige Rolle zur Anbindung des Wirtschaftsstandorts, betreue die Regierungsflotte technisch und logistisch. Auch bilde die Lufthansa Pilotinnen und Piloten nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Bundeswehr aus. "Das zivile Know-how Ihres Unternehmens stärkt damit auch die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Lufthansa ist eben in dieser Hinsicht ein Schlüsselunternehmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland."

    Merz erklärte: "Sie bringen 140 Millionen Passagiere jedes Jahr an Ihr Ziel. Sie transportieren Milliarden Frachttonnenkilometer. Dieses Unternehmen Lufthansa verbindet Menschen und Märkte in aller Welt - wie kein zweites in Deutschland."

    Lufthansa und ihre Passagiere sehen sich gerade Streiks des fliegenden Personals ausgesetzt. Von den Protesten vor dem Veranstaltungsort bekamen die Teilnehmer des Festaktes kaum etwas mit.

    Die Arbeitsniederlegungen werden von der Vereinigung Cockpit für die Piloten (VC) und von der Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter organisiert. Mit ihrer neuerlichen Streikankündigung bis einschließlich Freitag für die Airlines Lufthansa und Cityline hatte die VC ein Schlichtungsangebot verknüpft, auf das der Konzern zunächst positiv reagierte. Wenige Stunden später war aber klar, dass sich beide Seiten nicht auf ein gemeinsames Themenfeld einigen konnten./ceb/stw/DP/jha

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 7,818 auf Tradegate (15. April 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,38 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,35 %/+14,97 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen wiederkehrender Streiks auf Kurs und Bewertung der Lufthansa-Aktie: ob Streiktage kurzfristig verkraftbar sind oder langfristig Profitabilität und Bewertung drücken. Diskutiert werden Vorstandstrategie (Umbau, Verlagerung in profitable Tochtergesellschaften), hohe Kerosinpreise, mögliche Unterbewertung, Short-Positionen als Absicherung sowie einzelne Kursnennungen (z. B. Einstieg 7,76 €, Ziel 8,30–8,50 €, EK 6,40 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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