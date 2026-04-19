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    Bis zu 38 % Rendite

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    Das sind Goldman Sachs' 10 Top-Picks aus dem Energie-Sektor

    Goldman Sachs empfiehlt zehn Aktien im Energiesektor mit überdurchschnittlichem Potenzial. Besonders Par Pacific und ConocoPhillips könnten 2026 mit steigenden Cashflows glänzen.

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    Bis zu 38 % Rendite - Das sind Goldman Sachs' 10 Top-Picks aus dem Energie-Sektor
    Foto: ChatGPT

    Inmitten geopolitischer Unsicherheiten und volatilem Rohstoffmarkt sieht Goldman Sachs in einer neuen Auswahl von zehn Aktien im Energiesektor großes Potenzial.

    Der Ölpreis spielt dabei eine zentrale Rolle. Für den langfristigen Ölpreis erwartet Goldman Sachs ein stabilisiertes Niveau von 75 US-Dollar pro Barrel Brent. Diese Annahme stützt sich auf das fortlaufende Wachstum in den Bereichen Ölproduktion und -services, wobei besonders Unternehmen wie ConocoPhillips und Halliburton profitieren sollen. Doch auch der Bereich der Elektrifizierung von Energieversorgern und kleinere, unterbewertete Unternehmen wie Golar LNG haben laut der Analyse vielversprechende Aussichten.

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    Par Pacific Holdings: Volle Rückendeckung für Refining-Sektor

    Einer der Top-Tipps im Bericht ist Par Pacific Holdings (PARR), dessen Aktien ein überdurchschnittliches Aufwärtspotenzial von etwa 23 Prozent bieten. Goldman Sachs hebt hervor, dass PARR vom wachsenden Bedarf profitiert und durch strategische Refinanzierungsoptionen wie das Refining und den Einzelhandel weiterhin Kapitalrenditen steigern kann.

    "Die Refining-Kapazitäten von Par Pacific sind perfekt positioniert, um von der strukturellen Verknappung in der Region zu profitieren", heißt es im Bericht.

    ConocoPhillips: Starke Cashflows durch kostengünstige Produktionsmethoden

    Auch ConocoPhillips steht auf der Goldman-Liste, mit einem erwarteten Anstieg von 18 Prozent zum aktuellen Kurs. Die Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen von sinkenden Investitionsausgaben und dem Start neuer Projekte profitieren wird, was zu einem kräftigen Anstieg des freien Cashflows führen sollte. Dies ist besonders relevant für Investoren, die von einem „höheren Ölpreisumfeld“ profitieren wollen.

    "Durch die Schaffung von Cashflows aus kostengünstigen Beständen in den USA und Kanada erwartet das Unternehmen ein starkes Wachstum im Cashflow je Aktie bis 2030“, heißt es weiter.

    Ovintiv und Cenovus: Gewinner des Ölpreisschwungs

    Mit Ovintiv und Cenovus Energy schlägt Goldman Sachs weitere potenzielle Gewinner der jüngsten Ölpreisentwicklung vor. Die Analysten erwarten, dass Ovintiv, mit einem Fokus auf die Permian- und Montney-Regionen, eine starke Produktionssteigerung sowie eine attraktive Eigenkapitalrendite erzielen wird. Cenovus wiederum soll von der Fertigstellung des West White Rose-Projekts und einer soliden Free-Cashflow-Entwicklung profitieren, was eine geschätzte Gesamtrendite von rund 21 Prozent für Investoren mit sich bringen könnte.

    Halliburton und Quanta Services: Zukunftsperspektiven im Ölservice

    Halliburton wird ebenfalls als eine der vielversprechendsten Aktien angesehen, mit einem potenziellen Anstieg von 17 Prozent. Das Unternehmen profitiert nicht nur von der Stabilisierung des nordamerikanischen Marktes, sondern auch von der globalen Nachfrage nach Ölbohrdienstleistungen. Zudem zeigt das Unternehmen ein starkes Wachstum im Bereich "Behind-the-Meter"-Energie, was die Diversifizierung stärkt.

    Quanta Services (PWR) wird als eine der führenden Firmen im Bereich spezialisierter Infrastruktur genannt und soll von einer kontinuierlichen Nachfrage nach einer besseren Energieversorgung durch den Ausbau von Stromnetzen profitieren. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Aktie eine jährliche EPS-Wachstumsrate von 17 Prozent bis 2030 erzielen wird.

    Golar LNG: Potenzial im Floating Liquefaction-Bereich

    Schließlich bietet Golar LNG nach Ansicht von Goldman Sachs das größte Überraschungspotenzial. Das Unternehmen mit seinem Fokus auf schwimmende Verflüssigungsanlagen könnte von der zunehmenden Nachfrage nach LNG profitieren, wobei besonders die geplante Umstellung auf ein viertes FLNG-Schiff als großer Wachstumstreiber gilt. Hier schätzt Goldman Sachs ein Upside von 13 Prozent.

    Die Top 10 komplettieren Vistra Energy, Permian Resources und EQT. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion 


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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