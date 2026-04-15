Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.802,54USD pro Feinunze und notiert damit -0,80 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,16 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,37USD und verzeichnet ein Plus von +0,25 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 89,32USD und verzeichnet ein Minus von -2,97 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.570,50 USD -0,44 % Platin 2.111,50 USD +1,00 % Kupfer London Rolling 13.253,40 USD -0,20 % Aluminium 3.669,43 PKT +0,92 % Erdgas 2,605 USD +0,30 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -2,97 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.04.26, 17:29 Uhr.