Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.802,54USD pro Feinunze und notiert damit -0,80 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,16 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,37USD und verzeichnet ein Plus von +0,25 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 89,32USD und verzeichnet ein Minus von -2,97 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.570,50USD
|-0,44 %
|Platin
|2.111,50USD
|+1,00 %
|Kupfer London Rolling
|13.253,40USD
|-0,20 %
|Aluminium
|3.669,43PKT
|+0,92 %
|Erdgas
|2,605USD
|+0,30 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -2,97 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.04.26, 17:29 Uhr.