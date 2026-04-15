Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken. Bis zum späten Nachmittag gab der richtungweisende Euro-Bund-Future seine Kursgewinne vom Vortag wieder nahezu komplett ab. Zuletzt fiel er um 0,19 Prozent auf 125,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,04 Prozent.

Im Fokus bleiben die Entwicklungen im Nahost-Krieg. Am Dienstag hätten Staatsanleihen noch von der Aussicht auf weitere Gespräche zwischen den USA und dem Iran profitiert, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Denn die Inflationssorgen waren vor diesem Hintergrund ein Stück weit abgeebbt, was die Renditen belastet und die Kurse entsprechend angetrieben hatte.