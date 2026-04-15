vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...

Pressestatement zum Vorschlag des SPD-Arbeitnehmerflügels zu einer bundesweiten Ausbildungsplatzumlage

München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:



"Eine vom SPD-Arbeitnehmerflügel vorgeschlagene bundesweite Ausbildungsplatzumlage lehnt die vbw strikt ab . Viele tausend nicht zu besetzende betriebliche Ausbildungsstellen in Bayern sprechen eine klare Sprache und sind das beste Argument, solche Ideen nicht weiterzuverfolgen. Ein Hauptgrund für den Rückgang von Ausbildungsverträgen ist die mangelnde Anzahl an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern und nicht der fehlende Einsatz der Unternehmen für die Ausbildung. Es ist geradezu grotesk, die Betriebe, die trotz ihrer Bemühungen offene Ausbildungsstellen nicht besetzen können, auch noch mit einer Umlage zu bestrafen. Besonders in der aktuell wirtschaftlich sowieso schon angespannten Lage brauchen unsere Betriebe dringend Entlastungen und nicht weitere Belastungen.

