    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...

    Für Sie zusammengefasst
    • vbw lehnt bundesweite Ausbildungsplatzumlage strikt ab
    • Viele offene betriebliche Ausbildungsstellen in Bayern
    • Unternehmen brauchen Entlastung statt Umlage
    OTS - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Pressestatement zum Vorschlag des SPD-Arbeitnehmerflügels zu einer bundesweiten Ausbildungsplatzumlage
    München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

    "Eine vom SPD-Arbeitnehmerflügel vorgeschlagene bundesweite Ausbildungsplatzumlage lehnt die vbw strikt ab . Viele tausend nicht zu besetzende betriebliche Ausbildungsstellen in Bayern sprechen eine klare Sprache und sind das beste Argument, solche Ideen nicht weiterzuverfolgen. Ein Hauptgrund für den Rückgang von Ausbildungsverträgen ist die mangelnde Anzahl an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern und nicht der fehlende Einsatz der Unternehmen für die Ausbildung. Es ist geradezu grotesk, die Betriebe, die trotz ihrer Bemühungen offene Ausbildungsstellen nicht besetzen können, auch noch mit einer Umlage zu bestrafen. Besonders in der aktuell wirtschaftlich sowieso schon angespannten Lage brauchen unsere Betriebe dringend Entlastungen und nicht weitere Belastungen.

    Klar ist auch: Die gesunkenen Ausbildungszahlen spiegeln auch die schwierige wirtschaftliche Lage wider. Wenn sich diese verbessert, können die Unternehmen auch wieder mehr ausbilden. Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung im Inland jetzt für mehr Planungssicherheit sorgt. Wir brauchen jetzt einen Wirtschaftsumschwung , wir brauchen jetzt echte Reformen und eine Stärkung unseres Standorts. Gerade auch das Problem der steigenden Sozialabgaben muss dringend angegangen werden - sie belasten den Arbeitsmarkt, hemmen Investitionen und wirken sich so auf Arbeits- und Ausbildungsplätze aus. Wir erwarten von der Bundesregierung jetzt Entscheidungen zur Stabilisierung und Senkung der Lohnzusatzkosten, insbesondere in der Renten- und Krankenversicherung."

    Pressekontakt:

    Charlotte Offermann, +49 (0) 89-551 78-203,
    mailto:charlotte.offermann@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6256199 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ... Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.: "Eine vom SPD-Arbeitnehmerflügel vorgeschlagene bundesweite Ausbildungsplatzumlage lehnt die vbw strikt ab . Viele tausend nicht zu besetzende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     