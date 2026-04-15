    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 16. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas BIP, Einzelhandel und Industrieproduktion
    • Quartalszahlen und HV großer internationaler Konzerne
    • IWF und Weltbank Frühjahrestagung mit Bundesbeteiligung
    TAGESVORSCHAU - Termine am 16. April 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. April

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz
    07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
    08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung
    09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
    09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
    11:00 DEU: VDMA, Online-Pk Großanlagenbau
    12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen
    12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
    12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
    12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
    14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung
    15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
    17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
    22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen
    22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen
    23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Fuchs, Capital Markets Day
    FRA: Kering, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q1/26
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36
    08:00 GBR: BIP 2/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 3/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg

    11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm

    12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin

    DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

    USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 18.45 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 16. April 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. April ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz 07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Tesco, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     