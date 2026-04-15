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    Smartbroker – Das müssen Sie wissen zum Altersvorsorgedepot

    Was hinter dem Altersvorsorgedepot steckt

    Das Altersvorsorgedepot ist eine geplante neue Form der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Ziel ist es, Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, Vermögen für den Ruhestand aufzubauen – und das stärker als bisher über den Kapitalmarkt. Anders als bei klassischen Modellen wird dabei auf feste Garantien verzichtet. Stattdessen stehen langfristige Renditechancen im Vordergrund.

    Sie investieren dabei regelmäßig in Wertpapiere wie Fonds oder ETFs. Die Auswahl erfolgt über geprüfte Anbieter, sodass Sie sich nicht selbst durch eine Vielzahl komplexer Produkte arbeiten müssen. Ihr Geld bleibt über viele Jahre angelegt und kann so von den Entwicklungen am Kapitalmarkt profitieren.

    Hierzu bietet sich ein günstiges und einfach zu eröffnendes Depot an – wir empfehlen den Sieger unserer Vergleichstests Smartbroker… 

    Förderung und für wen es interessant ist

    Der Staat plant, das Altersvorsorgedepot mit Zuschüssen und steuerlichen Vorteilen zu fördern. Das bedeutet: Ihre eigenen Einzahlungen werden durch staatliche Zulagen ergänzt. Besonders interessant kann das Modell für Menschen sein, die ihre Altersvorsorge breiter aufstellen möchten.

    Auch bestehende Riester-Verträge könnten künftig übertragen werden. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, bereits aufgebautes Kapital stärker renditeorientiert anzulegen.

    Unterschiede und Ausblick

    Im Vergleich zu bisherigen Vorsorgelösungen setzt das Altersvorsorgedepot stärker auf Transparenz und geringere Kosten. Gleichzeitig müssen Sie sich bewusst sein, dass Wertschwankungen möglich sind.

    Die Einführung ist aktuell ab 2027 geplant. In der Auszahlungsphase sind Modelle wie eine lebenslange Rente oder ein geregelter Auszahlungsplan vorgesehen.

    Fazit: Das Altersvorsorgedepot kann eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn Sie Ihre Altersvorsorge modernisieren und langfristig von Kapitalmarktchancen profitieren möchten – bei gleichzeitigem Bewusstsein für mögliche Schwankungen.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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