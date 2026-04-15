Der Börsen-Tag
DAX & TecDAX stark, Dow schwächelt: AIXTRON schießt über 18 % hoch
Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street uneins: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, zeigen US‑Standardwerte ein deutlich gemischteres Bild.
Foto: Matthias Balk - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt. Während die deutschen Börsenbarometer überwiegend im Plus notieren, zeigt sich an der Wall Street ein gemischtes Bild. Der DAX liegt aktuell bei 24.075,22 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,11 Prozent. Deutlich stärker präsentiert sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte: Er steigt um 1,03 Prozent auf 30.851,43 Punkte. Auch der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, legt zu und gewinnt 0,63 Prozent auf 17.813,01 Punkte. Besonders dynamisch zeigt sich der TecDAX. Der Technologieindex klettert um 1,46 Prozent auf 3.598,86 Punkte und ist damit heute der stärkste der großen deutschen Indizes. In den USA ergibt sich dagegen ein gemischtes Bild: Der Dow Jones Industrial Average gibt um 0,40 Prozent nach und steht bei 48.355,03 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen behaupten und steigt um 0,46 Prozent auf 6.998,75 Punkte. Damit laufen Standardwerte im Dow schwächer als der Gesamtmarkt, während Wachstums- und Technologiewerte im S&P 500 für Unterstützung sorgen.
DAXDie stärksten DAX-Gewinner waren SAP (+2,62%), Rheinmetall (+2,08%) und Brenntag (+2,01%). Demgegenüber standen Fresenius (-1,56%), Heidelberg Materials (-1,65%) und Mercedes‑Benz Group (-1,98%). Die besten Titel legten bis zu 2,62% zu, die schwächsten fielen bis zu 1,98% — die Spanne zwischen Top und Flop beträgt damit rund 4,6 Prozentpunkte.
MDAXIm MDAX ragten AIXTRON (+18,09%), Delivery Hero (+8,55%) und Redcare Pharmacy (+5,58%) hervor. Auf der Verliererseite standen Hochtief (-2,22%), Aurubis (-2,43%) und Bilfinger (-4,25%). Die Rallye von AIXTRON setzt sich deutlich von den Verlusten ab: Top-Performance versus stärkstem MDAX‑Flop ergibt eine Differenz von etwa 22,34 Prozentpunkten.
SDAXIm SDAX führten HYPOPORT (+9,75%), SMA Solar Technology (+6,65%) und Verve Group Registered (A) (+5,54%) die Gewinnerliste an. Die Verlierer wurden von Heidelberger Druckmaschinen (-10,37%), tonies Registered (A) (-9,62%) und Suedzucker (-5,89%) angeführt. Während die Tops deutlich im einstelligen Bereich zulegten, fielen die schwersten Verluste mit über 10% aus — die Spannweite beträgt rund 20,12 Prozentpunkte.
TecDAXDie TecDAX-Spitzenreiter waren AIXTRON (+18,09%), SMA Solar Technology (+6,65%) und TeamViewer (+5,54%). Auf der anderen Seite lagen Jenoptik (-1,00%), Draegerwerk (-1,24%) und freenet (-1,88%). AIXTRON dominiert auch hier klar, während die TecDAX‑Flops vergleichsweise moderat nachgaben. Auffällig: AIXTRON und SMA tauchen als Topwerte in mehreren Indizes auf.
Dow JonesBeim Dow Jones stachen Nike (B) (+3,69%), Microsoft (+3,64%) und Salesforce (+3,47%) hervor. Die schwächsten Werte waren Cisco Systems (-1,88%), Merck & Co (-2,23%) und Caterpillar (-3,69%). Die Gewinner zeigten moderate Anstiege um knapp 3–3,7%, die größten Verluste lagen bei rund 3,7% — bei Nike und Caterpillar ergibt sich nahezu symmetrisches Plus und Minus von jeweils 3,69%.
S&P 500Im S&P 500 führten Robinhood Markets Registered (A) (+8,74%), DoorDash Registered (A) (+7,73%) und Datadog Registered (A) (+7,59%) die Gewinnerliste an. Die Tops standen gegenüber deutlichen Rücksetzern bei Westinghouse Air Brake Technologies (Wabtec) (-5,18%), Lennox International (-5,66%) und Stanley Black & Decker (-5,67%). Die Spannweite zwischen stärkstem Anstieg und stärkstem Rückgang beträgt hier rund 14,41 Prozentpunkte.
Extreme über alle IndizesDer ausgeprägteste Gewinner war AIXTRON mit +18,09% (MDAX/TecDAX). Der gravierendste Verlierer war Heidelberger Druckmaschinen mit -10,37% (SDAX). Insgesamt zeigen die Small‑ und Mid‑Caps (MDAX/SDAX) die größten Ausschläge nach oben und unten, während die Blue‑Chips in DAX, Dow und S&P tendenziell moderate Bewegungen verzeichnen.
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