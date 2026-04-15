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    freenet setzt auf strategische Optionen für wai-pu.tv im TV-Streaming

    Mit waipu.tv treibt freenet den Wandel des Fernsehens voran: Die erfolgreiche Streaming-Plattform wächst rasant, überzeugt technisch wie inhaltlich – und prüft nun sogar den Schritt an die Börse.

    freenet setzt auf strategische Optionen für wai-pu.tv im TV-Streaming
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
    • freenet prüft gemeinsam mit den Minderheitsaktionären der Exaring AG strategische Optionen für die TV-Streaming-/Aggregationsplattform waipu.tv, darunter auch einen möglichen Börsengang (IPO).
    • Die Durchführbarkeit und der Zeitpunkt eines IPO hängen von verschiedenen Parametern und den Marktbedingungen ab; freenet plant derzeit nicht, seinen Mehrheitsanteil an der Exaring AG zu verringern (Ende 2025: 74,6 %).
    • freenet will waipu.tv als zweites Kerngeschäft des Konzerns weiter ausbauen und auf eine starke, profitable Marktposition im deutschen TV-Streaming/-Aggregationsmarkt setzen.
    • waipu.tv verzeichnet starkes Wachstum und hohe Rentabilität und hatte Ende 2025 fast zwei Millionen zahlende Abonnenten.
    • Technische und inhaltliche Stärke: eigenes Glasfasernetz mit 18 Terabit/s Kapazität; Zugang zu über 300 TV-Kanälen (davon >70 Pay-TV) und eine „waiputhek“ mit mehr als 40.000 Filmen und Serien.
    • waipu.tv positioniert sich an der Spitze des Wandels von rund 36 Millionen TV-Haushalten in Deutschland vom Kabel-/Satellitenfernsehen hin zu internetbasiertem Streaming.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung der freenet AG, bei freenet ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,66EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,52EUR das entspricht einem Minus von -0,51 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.902,00PKT (+0,97 %).


    freenet

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