Aktien Frankfurt Schluss
Anleger an der Seitenlinie - Nahost bleibt im Fokus
- Dax stabil nach Vortageserholung an der Seitenlinie
- Unklarheit über US-Iran Gespräche und Straße von Hormus
- Dax bei 24.066,70 Punkten und MDax stieg deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach seiner deutlichen Vortageserholung stabil gezeigt. Angesichts der Vorschusslorbeeren am Dienstag blieben die Anleger an der Seitenlinie, denn noch ist unklar, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich zu einer weiteren Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran kommt. "Solange es keine dauerhafte Lösung des Konflikts gibt und die Straße von Hormus nicht frei befahrbar ist, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Markterholung", kommentierten die Experten der Landesbank Helaba.
Mit einem Plus von 0,09 Prozent auf 24.066,70 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Tag, womit er sich weiter klar über der Marke von 24.000 Zählern behauptete. Der MDax , der Index der mittelgroßen Börsenunternehmen, legte um 1,15 Prozent auf 30.887,08 Punkte zu. Im restlichen Europa wurden überwiegend Verluste verbucht.
Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte bereits an diesem Donnerstag ein weiteres Treffen zwischen der USA und dem Iran folgen. Zwar ist Pakistans Premierminister aktuell für mehrere Tage in andere muslimische Vermittlerstaaten gereist, doch Armeechef Asim Munir traf unterdessen in Teheran zu Gesprächen ein. Der pakistanische Feldmarschall gilt als einer der einflussreichsten Vermittler zwischen den USA und dem Iran.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zur Wochenmitte 0,74 Prozent auf 5.940,34 Zähler und auch in London und Zürich schwächelten die Leitindizes. In den USA gab der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss leicht nach, während der technologielastige Nasdaq 100 sich weiter seinem Jahreshoch von Ende Januar und damit auch seinem Rekordhoch von Ende Oktober näherte./ck/he
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Und ich dachte hier im Forum geht es um DAYTRADING sprich das man Meinungen und informationsaustausch betreibt und die Erkenntnisse daraus wenn möglich innerhalb von Sekunden/Minuten zum eigenem Vorteil umsetzen kann .
Für all die Arroganten Profis in diesem Forum die sich angesprochen fühlen. Wären meine Trades-Gewinne für euch nicht so interessant, würdet ihr diese nicht ständig Kommentieren.
Deine Art hier ist nach unten kaum zu toppen.