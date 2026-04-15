Lennox International - Aktie stürzt ab -7,32 % - 15.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Lennox International Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,32 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute bei der Lennox International Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lennox International ist ein US-Anbieter von Klima-, Heiz- und Kältetechnik für Wohn- und Gewerbekunden. Kernprodukte: HVAC-Systeme, Wärmepumpen, Kältelösungen, Steuerungs- und Servicedienstleistungen. Starke Position im nordamerikanischen Premiumsegment. Wichtige Wettbewerber: Carrier, Trane, Daikin, Johnson Controls. Mögliche USPs: starke Marke im Premium-HVAC, dichtes Servicenetz, Fokus auf energieeffiziente Lösungen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Lennox International Verluste von -2,24 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lennox International Aktie damit um +14,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lennox International eine positive Entwicklung von +6,65 % erlebt.

Während Lennox International deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,38 %. Damit gehört Lennox International heute zu den auffälligeren Werten.

Lennox International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,41 % 1 Monat +5,54 % 3 Monate -2,24 % 1 Jahr -10,43 %

Informationen zur Lennox International Aktie

Stand: 15.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. Lennox International Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,48 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street uneins: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, zeigen US‑Standardwerte ein deutlich gemischteres Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lennox International

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Carrier Global Corporation notiert im Minus, mit -7,51 %.

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Ob die Lennox International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lennox International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.