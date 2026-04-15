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    Lennox International - Aktie stürzt ab -7,32 % - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die Lennox International Aktie, bisher, um -7,32 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lennox International Aktie.

    Besonders beachtet! - Lennox International - Aktie stürzt ab -7,32 % - 15.04.2026
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    Lennox International ist ein US-Anbieter von Klima-, Heiz- und Kältetechnik für Wohn- und Gewerbekunden. Kernprodukte: HVAC-Systeme, Wärmepumpen, Kältelösungen, Steuerungs- und Servicedienstleistungen. Starke Position im nordamerikanischen Premiumsegment. Wichtige Wettbewerber: Carrier, Trane, Daikin, Johnson Controls. Mögliche USPs: starke Marke im Premium-HVAC, dichtes Servicenetz, Fokus auf energieeffiziente Lösungen.

    Lennox International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Lennox International Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,32 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute bei der Lennox International Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Lennox International Verluste von -2,24 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lennox International Aktie damit um +14,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lennox International eine positive Entwicklung von +6,65 % erlebt.

    Während Lennox International deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,38 %. Damit gehört Lennox International heute zu den auffälligeren Werten.

    Lennox International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,41 %
    1 Monat +5,54 %
    3 Monate -2,24 %
    1 Jahr -10,43 %
    Stand: 15.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Lennox International Aktie

    Es gibt 35 Mio. Lennox International Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,48 Mrd.EUR € wert.

    DAX & TecDAX stark, Dow schwächelt: AIXTRON schießt über 18 % hoch


    Deutsche Indizes im Aufwind, Wall Street uneins: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, zeigen US‑Standardwerte ein deutlich gemischteres Bild.

    Börsenstart USA - 15.04. - US Tech 100 stark +0,25 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lennox International

    Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Carrier Global Corporation notiert im Minus, mit -7,51 %.

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    Ob die Lennox International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lennox International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lennox International

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    ISIN:US5261071071WKN:924838



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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