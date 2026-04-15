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    Heidelberger Druckmaschinen passt Ergebnisprognose für 2025/2026 an

    HEIDELBERG justiert seine Erwartungen für 2025/26 neu: Trotz solider Nachfrage und Effizienzgewinnen drücken Investitionen und geopolitische Risiken auf die Marge.

    Heidelberger Druckmaschinen passt Ergebnisprognose für 2025/2026 an
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG
    • HEIDELBERG passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 an: Die vorläufige, noch ungeprüfte bereinigte EBITDA‑Marge wird voraussichtlich rund 6,6 % betragen und damit unter der ursprünglichen Prognose (Vorjahr 7,1 %) liegen.
    • Währungsbereinigt wird das Umsatzziel für 2025/26 laut vorläufigen Zahlen erreicht; auch der Auftragseingang setzte den positiven Trend der Abschlussquartale fort.
    • Das Unternehmen hat Personal‑ und Effizienzmaßnahmen umgesetzt und erreicht die angestrebten Ziele bei den Funktionskosten.
    • Ursache der Prognoseanpassung sind vorgezogene Investitionen in neue Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts, insbesondere der erfolgreiche Start im Bereich Defense über HD Advanced Technologies (HDAT).
    • Zusätzliche Belastungen: die Investitionsbereitschaft schwächte sich seit dem Beginn des Iran‑Konflikts am 28.02.2026 abrupt ab; ferner wirkten ein ungünstiger Produktmix im 4. Quartal und fortwährende negative Währungseinflüsse.
    • Die endgültigen, geprüften Geschäftszahlen für 2025/2026 veröffentlicht HEIDELBERG am 10. Juni 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Heidelberger Druckmaschinen ist am 10.06.2026.

    Der Kurs von Heidelberger Druckmaschinen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7230EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,91 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7670EUR das entspricht einem Plus von +2,55 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.805,75PKT (+0,58 %).


    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400





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