Freenet prüft für waipu.tv strategische Optionen - Auch Börsengang möglich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 30.869 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,03 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -12,66 %/+23,73 % bedeutet.