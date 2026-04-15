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    Freenet prüft für waipu.tv strategische Optionen - Auch Börsengang möglich

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet prüft mit Exaring Optionen für Waipu.tv
    • Möglicher Börsengang abhängig von Marktbedingungen
    • Waipu.tv fast zwei Millionen zahlende Abonnenten
    Freenet prüft für waipu.tv strategische Optionen - Auch Börsengang möglich
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet prüft gemeinsam mit den Minderheitsaktionären von Exaring strategische Optionen für die TV-Streamingplattform Waipu.tv. Dazu gehöre auch ein möglicher Börsengang, teilte das im MDax der mittelgroßen Werte gelistete Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit. Die tatsächliche Durchführbarkeit und der Zeitpunkt eines Börsengangs seien von verschiedenen Parametern sowie den allgemeinen Marktbedingungen abhängig, hieß es weiter. Freenet-Aktien legten nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 2,7 Prozent zu.

    Der Schwerpunkt von Freenet liege weiter auf dem Ausbau von Waipu.tv als zweitem Kerngeschäft des Konzerns mit einer starken und ebenso profitablen Marktposition im Wachstumsmarkt TV-Streaming und Aggregation in Deutschland. Dementsprechend gebe es derzeit keine Pläne, dass Freenet seinen Mehrheitsanteil an Exaring reduziere. Dieser lag Ende 2025 bei 74,6 Prozent. Waipu.tv verzeichnete den Angaben zufolge in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025./jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 30.869 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -12,66 %/+23,73 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Freenet-Aktie: Der Kurs scheiterte wiederholt an 35 €; einige hoffen, die Hauptversammlung könnte Impulse für einen Anstieg liefern. Berenberg senkte das Kursziel, bleibt aber bei Kaufempfehlung; Berichte heben Wachstum und solide Dividende hervor. Diskussionen drehen sich zudem um die mögliche Waipu‑IPO/Bewertung; ein 1,5 Mrd. Waipu‑Wert würde Freenets 75 % ≈ 1,1 Mrd. bzw. rund 10 € je Aktie entsprechen, höhere Bewertungen werden angezweifelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

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    dpa-AFX
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