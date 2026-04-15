JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,30 auf 23,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero gab am Mittwoch ihrem Bewertungsmodell für die Aktie der spanischen Bank vor den Quartalszahlen den letzten Feinschliff. Die Anhebung des Kursziels begründete sie mit einer stärkeren Kernkapitalquote als gedacht. Das Chance/Risiko-Verhältnis hält sie für attraktiv./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 19,79EUR auf Tradegate (15. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,60

Kursziel alt: 23,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

