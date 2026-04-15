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    Heidelberger Druck senkt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberg senkt Prognose für 2025/2026 deutlich
    • Bereinigte operative Marge bei rund 6,6 Prozent
    • Vorgezogene Aufwendungen wegen Ausbau in Verteidigung
    Heidelberger Druck senkt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Heidelberger Druckmaschinen senkt die Ergebnisprognose für 2025/2026. Das am 31. März beendete Geschäftsjahr werde nach vorläufigen Zahlen voraussichtlich mit einer um Sondereinflüsse bereinigten operativen Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 6,6 Prozent abgeschlossen, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwochabend mit. Die bisherige Prognose sah hingegen eine gegenüber dem Vorjahr mit 7,1 Prozent verbesserte bereinigte Marge vor. Das Umsatzziel werde aber währungsbereinigt erreicht und auch der Auftragseingang habe den Trend der Abschlussquartale vorangegangener Jahre fortgesetzt.

    Gründe für den Dämpfer bei der Profitabilität seien unter anderem zeitlich vorgezogene Aufwendungen für neue Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts, insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung. Hinzu komme eine nochmals deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Ende Februar begonnenen Iran-Konflikts und ein auch im vierten Quartal ungünstiger Produktmix./jha/he

    Heidelberger Druckmaschinen

    -9,56 %
    +42,68 %
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    ISIN:DE0007314007WKN:731400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,66 % und einem Kurs von 1,767 auf Tradegate (15. April 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +42,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +52,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 538,62 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,7500EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -43,47 %/+13,06 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie nach starkem After‑Hours-Anstieg und teilweiser Korrektur; diskutiert werden hohe Umsätze (Tradegate ~9 Mio, Xetra ~1,6 Mio), mögliches Short‑Covering und Risiken des nachbörslichen Handels, ein weiterhin günstiges KGV trotz Rüstungsengagement, geringe Marktbreite und Hoffnungen/Prognosen Richtung 3–4 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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    dpa-AFX
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