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    Aixtron begibt Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron begibt Wandelanleihen über 450 Mio Euro
    • Wandelbar in Aktien mit rund 7,5 Prozent Anteil
    • Erlös für Investitionen, Akquisitionen und Rückkäufe
    Aixtron begibt Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron will sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschaffen. Das Volumen liege bei 450 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Wandelschuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von rund 7,5 Prozent am Grundkapital entsprechen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird ausgeschlossen. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen könne. Die Aixtron-Aktie gab nachbörslichen auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach./he/jha/

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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,34 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (15. April 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +20,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -41,68 %/+3,96 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Aixtron-Aktie: jüngste Abstufungen durch Oddo BHF und Deutsche Bank mit Hinweis, dass eine starke Umsatzerholung erwartet wird, aber viel Positives bereits eingepreist sei; Aktie stark gelaufen (+30% seit März, +277% auf 12M), KGV 2026e ≈60, daher hohe Bewertung; Diskussion über verzerrte Short‑Interest‑Daten; mögliche Katalysatoren (Infineon‑Orders, H2/26, KI/Micro‑LED).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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