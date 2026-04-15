Aixtron begibt Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,34 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (15. April 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +20,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,85 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -41,68 %/+3,96 % bedeutet.