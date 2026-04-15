Aixtron begibt Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro
- Aixtron begibt Wandelanleihen über 450 Mio Euro
- Wandelbar in Aktien mit rund 7,5 Prozent Anteil
- Erlös für Investitionen, Akquisitionen und Rückkäufe
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron will sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschaffen. Das Volumen liege bei 450 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Wandelschuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von rund 7,5 Prozent am Grundkapital entsprechen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird ausgeschlossen. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen könne. Die Aixtron-Aktie gab nachbörslichen auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach./he/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,34 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (15. April 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +20,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,85 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -41,68 %/+3,96 % bedeutet.
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Die Aktien von Aixtron haben seit Anfang März mehr als 30 Prozent zugelegt. Dabei sind die kurzfristigen Aussichten eher mäßig, langfristig gibt es hingegen gute Perspektiven bei der Gesellschaft aus Aachen.
Auf dem aktuellen Niveau ist die Bewertung der Aktie relativ hoch. Das KGV 2026e steht bei 60. Die Analysten der Deutschen Bank reagieren auf die jüngsten Entwicklungen und stufen die Aktie von Aixtron ab.
Bisher haben sie eine Kaufempfehlung für die Papiere von Aixtron ausgesprochen. Das Kursziel stand bei 31,00 Euro. In der heutigen Studie liegt das Votum für die Papiere von Aixtron auf „halten“. Das Kursziel wird hingegen nach oben angepasst. Es steigt auf 38,00 Euro.
Die Papiere von Aixtron (WKN: A0WMPJ, ISIN: DE000A0WMPJ6, https://www.4investors.de/aktien/aixtron.php, https://www.4investors.de/archiv/aktien/aixtron.php) geben 2,5 Prozent auf 37,22 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten schafft die Aktie ein Plus von 277 Prozent.
https://www.google.com/amp/s/www.4investors.de/nachrichten/a…