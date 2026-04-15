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    BBC plant Abbau von 2.000 Stellen

    Für Sie zusammengefasst
    • BBC streicht 2.000 Stellen innerhalb von drei Jahren
    • Ausgaben sollen in drei Jahren um zehn Prozent sinken
    • Finanzierung über Rundfunkbeitrag stark umstritten
    Berichte - BBC plant Abbau von 2.000 Stellen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Bei der BBC sollen 2.000 Arbeitsplätze wegfallen. Das berichteten mehrere britische Medien unter Berufung auf Teilnehmer einer Mitarbeiterversammlung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Großbritannien.

    Die Maßnahme ist demnach Teil von Bemühungen, innerhalb der kommenden drei Jahre zehn Prozent Ausgaben einzusparen. Die BBC ist schon seit längerem unter großem Spardruck und musste immer wieder schmerzhafte Abstriche machen.

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    Erst im Februar hatte die Mutter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angekündigt, Kürzungen in Höhe von 600 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 690 Mio. Euro) vornehmen zu wollen - etwa ein Zehntel der jährlichen Ausgaben.

    Das Finanzierungsmodell der BBC über verpflichtende Beiträge ist seit längerem stark umstritten. Die konservative Vorgängerregierung, die der BBC Linkslastigkeit vorwarf, hatte Beitragserhöhungen zuletzt für zwei Jahre ausgesetzt. Zudem gab es Pläne, die Beiträge ganz abzuschaffen und stattdessen ein Abo-Modell einzuführen wie beim Streamingdienst Netflix .

    Auch unter der aktuellen Labour-Regierung wird eine grundlegende Reform der Finanzierung diskutiert./cmy/DP/he

     

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    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 90,11 auf Tradegate (15. April 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +6,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 381,68 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +3,71 %/+47,84 % bedeutet.




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