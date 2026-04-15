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    Kein Schiff passiert Sperre - Handel mit Iran gestoppt

    Für Sie zusammengefasst
    • In den ersten 48 Stunden kam kein Schiff vorbei
    • Neun Schiffe drehten um und kehrten zu Häfen zurück
    • Centcom meldet Seeüberlegenheit und Handelsstopp
    USA - Kein Schiff passiert Sperre - Handel mit Iran gestoppt
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Konflikt mit dem Iran hat das US-Militär nach eigenen Angaben seine Sperre für die Schifffahrt erfolgreich umgesetzt. Während der ersten 48 Stunden der US-Blockade von Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, sei keines der Schiffe an US-Streitkräften vorbeigekommen, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Zusätzlich hätten neun Schiffe der Aufforderung von US-Streitkräften entsprochen, umzukehren und zu einem iranischen Hafen oder einer Küstenzone zurückzukehren.

    Centcom-Kommandeur Admiral Brad Cooper hatte in einem weiteren X-Beitrag erklärt, die US-Streitkräfte hätten ihre Überlegenheit auf dem Meer im Nahen Osten behauptet und den Handel in den Iran und aus dem Iran über das Meer vollständig zum Erliegen gebracht. Rund 90 Prozent der Wirtschaft der Islamischen Republik seien vom Seehandel abhängig./evs/DP/jha





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