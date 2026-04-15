HAMMONIA Schiffsholding: Jahresergebnis 2025 bei 0,8 Mio. EUR – Prognose am unteren Ende
HAMMONIA Schiffsholding AG meldet ein deutlich schwächeres vorläufiges Jahresergebnis 2025 und bleibt damit am unteren Rand der eigenen Prognose.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Vorläufiges Jahresergebnis 2025 der HAMMONIA Schiffsholding AG: 0,8 Mio. EUR.
- Ergebnis liegt am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite von 0,3 bis 5,0 Mio. EUR.
- Deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahresergebnis von 5,1 Mio. EUR.
- Veröffentlichung als Insiderinformation gemäß Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- Mitteilung datiert Hamburg, 15.04.2026, über EQS News verbreitet.
- Emittent: HAMMONIA Schiffsholding AG (ISIN DE000A0MPF55), gehandelt im Freiverkehr Hamburg; Kontaktadresse Neumühlen 9, 22763 Hamburg.
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