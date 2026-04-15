    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verdi droht Deutsche Bank mit Warnstreiks bei Postbank

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi droht mit Warnstreiks bei rund 9.000 Postbank
    • Angebot der Bank sieht 2% jetzt und 2% im Jahr
    • Verdi fordert 8% mindestens 300 Euro monatlich
    Verdi droht Deutsche Bank mit Warnstreiks bei Postbank
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen für rund 9.000 Beschäftigte der Postbank droht Verdi mit Warnstreiks. In der ersten Gesprächsrunde in Düsseldorf habe die Arbeitgeberseite die Verdi-Forderung abgelehnt und ein eigenes Angebot vorgelegt, was aber nicht ausreiche, kritisierte die Gewerkschaft die Postbank-Konzernmutter Deutsche Bank .

    "Der Unmut der Postbankbeschäftigten ist groß", schrieb Verdi. Die Arbeitsbelastung sei über Jahre sehr hoch und das jetzige Angebot "ein Schlag ins Gesicht". "Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden Wochen zu ersten Warnstreiks kommen wird", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck. In der Tarifkommission habe man bereits über die Einleitung gesprochen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    26,70€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,24€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das präsentierte Angebot umfasst demnach eine Gehaltssteigerung von zwei Prozent nach fünf Nullmonaten zum September und weiteren 2 Prozent im September des kommenden Jahres. "Die Deutsche Bank hat gerade erst ein Rekordergebnis verkündet; da ist es jetzt völlig unverständlich, dass sie ein Gehaltsangebot macht, das nicht einmal ansatzweise die Inflation ausgleicht", monierte Duscheck.

    Unsicherheit wegen Filialschließungen

    Verdi fordert in der Tarifrunde eine Gehaltssteigerung von acht Prozent, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Zudem gehe es Fragen der Transformation: Die Integration der ehemaligen Postbank in die Deutsche Bank, Filialschließungen sowie organisatorische Veränderungen führten zu Unsicherheit bei den Beschäftigten, so Verdi. Sie bräuchten Perspektiven und Planungssicherheit. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 18. Mai in Frankfurt angesetzt.

    2024 hatte es schon einmal einen Tarifkonflikt bei der Postbank gegeben mit einem Abschluss nach erst fünf Verhandlungsrunden. Warnstreiks von Verdi hatten damals wiederholt für Einschränkungen im Kunden-Service gesorgt./als/DP/jha

    Deutsche Bank

    -0,53 %
    +4,89 %
    +12,18 %
    -15,30 %
    +40,40 %
    +186,51 %
    +175,40 %
    +108,78 %
    +5,08 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 28,32 auf Tradegate (15. April 2026, 18:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 54,29 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +23,17 %/+40,77 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Deutsche Bank: Prognose von +19% Gewinn im Q1, Ausbau des Wealth Management in Schweiz/London mit geplantem zweistelligen Umsatzwachstum, vorgeschlagene Dividende 1,00 € (+47%), Anlegerskepsis trotz positiver Zahlen, Vergleich mit starken JP Morgan-Ergebnissen; vereinzelt Kurskommentare (z. B. 27,5).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verdi droht Deutsche Bank mit Warnstreiks bei Postbank Nach bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen für rund 9.000 Beschäftigte der Postbank droht Verdi mit Warnstreiks. In der ersten Gesprächsrunde in Düsseldorf habe die Arbeitgeberseite die Verdi-Forderung abgelehnt und ein eigenes Angebot vorgelegt, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     